G20称不会出现“货币战” 亦未达成减赤协议

路透莫斯科2月16日（Gernot Heller/Maya Dyakina） - 20国集团（G20）周六宣布不会出现“货币战”，并推迟了设立减债新目标的计划，表现出对全球经济疲软心存忧虑。

G20财长莫斯科会议声明并未对日本实施的扩张性政策提出批评。日本政策引发了日圆贬值。

G20财长和央行行长经过连夜磋商，最终达成的声明措辞较预期更接近七国集团（G7）周二公布的联合声明。G7声明支持由市场决定汇率水平。

与会代表周五看到的声明草案显示，G20对G7呼吁财政和货币政策不能以汇率为目标避而未谈，但是最终声明显示G20承诺限制货币竞相贬值，并表明货币政策应致力于稳定物价和促进经济增长。

“（声明）措辞力道较我们前夜讨论的有所加强，”加拿大财长弗莱厄蒂（Jim Flaherty）说。“声明比原先更强硬，但前夜讨论时就很明确，即参加讨论的所有人都想避免任何类型的货币纠纷。”

路透提前看到的公报显示，声明未因日本激进的货币和财政政策而单独提到该国。

公报反映了G7周二声明的大部分内容，但非全部照搬。

“我们达成一致共识，即我们拒绝介入任何货币战，”法国经济和财政部长莫斯科维奇（Pierre Moscovici）对记者说。

公报还包括对可接受的中期财政策略的承诺，但是未能设定具体的目标。

“发达经济体将在（9月）圣彼得堡峰会前制定可接受的中期财政策略......”公报称。

美国阻止了欧洲国家旨在推动削减预算赤字的努力。美国借助大规模货币刺激和提高政府借债水平推动经济增长和降低失业率。

俄罗斯财长西卢阿诺夫（Anton Siluanov）称，G20未能就中期预算赤字水平达成共识。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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