G20承诺料难终结货币贬值之争

2013年2月15日，G20代表与俄罗斯总统普京在克里姆林宫会面。 REUTERS/Maxim Shemetov

路透莫斯科2月16日 - 20国集团(G20)财经领袖或许已经承诺不会以本币贬值来扶助出口,但此番承诺对于维持汇率稳定恐怕无济于事.

虽然G20财长和央行总裁可以承诺不会直接让本币贬值,但各国央行不断向经济注资以促进复苏,这样的承诺并不可靠.

"我们将阻止货币竞相贬值.我们不会为了竞争目的而以汇率为目标,"G20财经领袖周六在莫斯科结束两日会议后发表声明称.

但恰恰是美国联邦储备委员会(美联储,FED)和日本央行为扶助国内经济增长,祭出的超宽松货币政策压低了美元和日圆,触发了围绕货币竞争性贬值的这整场争论.

这种趋势不大可能发生改变.中国和其他主要新兴经济体很快在莫斯科发出警告.

美联储主席贝南克周五称,"美国正使用国内政策工具来推进国内的目标".

东京方面随后表示,日本央行承诺开启无限量公债购买纯粹是为扶助经济摆脱衰退.

G20国家认同,这些政策并无不妥.

但无论是有意为之也好,或只是货币政策的副作用也罢,货币贬值终究是贬了值.将其称之为"竞争性"贬值还是别的,只是给背后的意图贴上不同的标签而已.

在被问及如何区分货币政策是为了提振经济还是为特别针对汇率时,加拿大财长费海提说,"这很难判断."

虽然日本坚称,本周的七国集团(G7)和G20汇率声明都未要求其改变政策方向,但G7声明发表后的匿名简报称,日本分明成了众矢之的.

或许让G7国家感到尤其恼怒的,并不是日本的政策措施,而是一些日本官员有关具体日圆汇价水准的言论.

"市场将把G20声明当作抛售日圆的通行证,"纽约梅隆银行汇率分析师Neil Mellor说."日本并未遭到责难,意味着他们将开动印钞机."

G20声明称货币汇率应由金融市场来决定,但这并未让巴西这样的国家感到安慰.巴西等国的利率相对较高,吸引来自美国等低利率国家的资本,令本币承受上行压力,出口品也变得更为昂贵.

欧洲央行副总裁冈斯坦西欧指出,G20有关避免货币竟贬的承诺,主要与汇率波动速度有关.

"就是要避免汇率太过剧烈波动和汇率保持单边走势--那样肯定会引发问题,必须要进行讨论,"冈斯坦西欧在记者会上说.

尽管G20官员淡化"汇率战"相关讨论,国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德称存在的更多是"汇率忧虑",但官员们私下称,预计汇率问题将成为今后很多会议的议题.

"G20必须长期就汇率问题进行商议,因为这是各方共同关心的问题.汇率的无序波动必须加以讨论,"冈斯坦西欧称.(完)

(编译 艾茂林; 审校 张涛)

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