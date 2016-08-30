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国际财经 | 2016年 8月 30日 星期二 17:52 BJT

G20会议：峰会公报料将提及钢铁业产能过剩问题--德国官员

路透柏林8月30日 - 德国一位政府官员周二称，钢铁业及其它产业的产能过剩问题，有可能会出现在20国集团(G20)中国9月峰会的公报中。

中国的钢铁产量约占到全球16亿吨总产量的一半，估计产能过剩约3亿吨，但削减产能进展不顺，而且钢铁价格的上涨亦激励中国钢企加大产量用于出口。

另外该德国政府官员还表示，预计G20公报不会提及跨大西洋贸易与投资伙伴关系协定(TTIP)，金融交易税问题可能不会在G20公报中提到，但各参与方有可能会加以讨论。

该官员还称，南海争端可能不会出现在G20峰会文件中，并称仍在讨论是否以及如何解决货币问题。(完)

(编译 刘秀红；审校 蔡美珍)

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