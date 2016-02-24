焦点：市场期望G20会议援救全球经济 但达成重大协议机率渺茫

图为1月28日在上海环球金融中心上拍摄到的上海东方明珠广播电视塔和金茂大厦云中一景。 REUTERS/Aly Song

路透上海2月24日 - 20国集团(G20)财长及央行官员本周齐聚中国上海，讨论全球经济问题，局内人士表示，那些期望G20会议提出重大计划稳定市场的投资人，注定要大失所望了。

低迷不振的需求、跌跌不休的股市、以及剧烈震荡的汇率，为G20带来一大考验，一些人把这次上海会议与2009年4月的G20会议相提并论。当年那次会议正碰上全球金融危机的高峰，与会各国部长同意协力推出刺激措施，防止情势变成全球性经济萧条。

目前有许多G20国家呼吁推出刺激措施，加强政策协作，但在缺乏交集的情况下，要达成类似1985年广场协定那样的协议，看来显得不太可能。当年美元劲升造成市场动荡，而广场协定扭转了美元升势。

“金融市场需要富有新意的东西，但我们不预期会有类似广场协定的协议，”一名日本官员称。“没有任何神效灵丹。”

由于走向分歧的货币政策加剧了汇市动荡，2016年的G20主席国--中国已表示，加强政策协调，以及减少各国国内政策措施的“负面外溢效应”，是“当务之急”。

包括美国和日本在内的其他国家计划敦促G20成员国采取更多措施，来应对市场动荡，并采用财政政策来支持全球经济。

“全球形势已不及一年前那么乐观，”一位不愿具名的意大利官员说，并称2月26-27日的会议“不太可能制定出短期危机应对措施”。

**结果或像电影续集般了无新意**

1985年的广场协定只是在五个工业国家之间达成的。分析师说，如今，G20中的主要发达国家和新兴经济体各有各的利益，这增加了就强有力的协同行动达成协议的难度。

“有可能会出现这样的情形，即G20会议结果没有什么新意，让人觉得像是平淡乏味的电影续集，但会导致金融市场更加紧张，并引发资产市场遭遇进一步的抛售，”花旗本周在一份研究报告中说。

“不过，我们认为此次会议能给出足够多的暗示，说明政策是能够给资产市场带来温和支撑的。”

中国可能会试图让外界对其应对25年来最慢增速的能力及经济改革计划感到放心，甚至还会试图让外界相信其有能力抵御发达经济体消费者需求低迷的影响。

“如果金融动荡的情况持续，我们担忧风险资产可能进一步走跌，动荡的情况也将继续下去，尤其是在中国，而这已足以令全球经济落入衰退。”国际金融协会(IIF)首席经济学家Charles Collyns表示。

对中国的一大疑虑是资金外流的速度，这已促使部分经济学家认为中国政府的自由化改革应暂时止步，并收紧资本管制。

人民币/美元汇率自2014年来一直走跌，影响因素包括对美元资产的偏好重燃、利率下滑以及对资金出走的担忧。2015年8月北京当局意外允许人民币进一步下滑，加快其贬值速度。

为了放缓人民币贬值速度，中国人行出重手干预支撑汇价，阻止投机性资金外流，并表示不打算让人民币进一步走贬。

此外，国际投资人也担忧中国政府是否能够应付日趋复杂的经济情势。去年遏制股市重挫的努力显得笨手笨脚，令市场信心受挫，导致海外市场震荡。

不过中国并非出现沟通问题的唯一国家。

内部人士表示，在国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德敦促G20决策者思考他们政策的“溢出效应”之际，发达经济体阵营里的美国、日本与欧洲之间的货币政策明显缺乏协调，亦是沟通不畅的体现。(完)