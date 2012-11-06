G20为减赤计划争取更多回旋余地

* G20国家为预算目标争取更多的灵活性

* 担心美国可能加税和削减支出

* 关於新目标的讨论预计会在2013年初继续

路透墨西哥城11月5日电---全球主要经济体周一为自己在实现削减预算赤字目标方面留出更多余地,以免加剧许多国家的经济放缓趋势,尤其是美国.

20国集团(G20)国家担心,以前承诺的明年底以前把发达经济体预算赤字减半的承诺,可能损害目前非常脆弱的全球经济.

"考虑到全球经济成长疲弱,他们将确保财政整顿步伐适宜,以支持经济复苏,"G20决策者在为期两天的会议後发表的公报中表示.

原来的减赤目标是在2010年多伦多召开的一个峰会上达成的,当时全球经济似乎摆脱了前两年的严重金融危机.

现在看来,由於经济增长放缓,包括美国在内的部分经济体都难以达到这个目标.

"这是2013年的目标,而且有一点无法完成的倾向,"国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德称.她指出,财政问题上的措辞"有所改变",考虑到了不同国家的情况.

2012财年美国预算缺口连续第四年超过1万亿(兆)美元.这个赤字相当於该国经济产出总量的7.0%.

尽管美国最终要让赤字可控,但G20国家也希望其能避免实施1月1日自动生效的大幅增税减支计划.

这些措施是去年通过的,为了证明华府可以解决严重的预算问题.但这也导致了眼下的"财政悬崖"出现,除非周二选举结束後国会迅速达成协议,否则该问题恐有促使明年美国经济衰退之虞.

**倒计时**

"时间分秒流逝,悬崖越来越近.问题是时间还有不到两个月,而且可能会有意外发生,"G20一高级官员称,随後又表示G20对美国国会找到两党都同意的解决方案有信心.

智利财长Felipe Larrain也表示,人们设想的是能达成协议.

"如果我们不能解决财政悬崖问题,就可能引发全球经济出现更加复杂的情况,"他对路透表示.

G20会议公报表示,美国"将谨慎校正财政紧缩的步伐,以确保公共财政处於长期可持续的轨道上,避免2013年财政大幅收缩."

为展示其长期内控制财政的决心,G20中的发达国家将提出关於2016年以後的"可信和大胆的"债务目标.新目标将在明年召开的G20领导人会议上进行讨论.

德意志银行G10货币策略全球主管Alan Ruskin表示,决策者似乎想显示其对於长期推行严格财政纪律的严肃态度,同时略微放宽对於目前紧缩计划的要求.

"美国发出了信息,表示其希望在长期内是可信的,但短期内,美国认为促进经济成长会更有利,"他说.

**全球经济仍然面临较高风险**

G20四年前达成的共识曾帮助全球经济避免陷入新的萧条,但现在他们则在一些问题上产生了难以调和的分歧,比如通过支出刺激经济成长,以及削减过高债务的适当紧缩步伐.

"全球经济增长仍然温和,下行风险仍然很高,原因包括欧洲最近宣布的政策可能推迟执行,美国财政可能大幅收紧,日本为今年预算筹资,以及一些新兴经济体增长放缓,"公报称.

有关欧洲的部分,公告指出欧元区内部对2013年如何建立银行业联盟存在分歧.该措施被认为是加强欧元区金融系统的重要途径.

G20也再次提出要按时执行严格的新银行资本规定,即巴塞尔协议III.这些标准因应全球金融危机而生,料在1月1日起逐步实施.

美国和欧洲监管部门尚未敲定各自版本的资本规定,令人猜测执行时间可能推後.

对此次墨西哥会议达成重大协议的期望本来就很低,因美国财政部长盖特纳,欧洲央行(ECB)总裁德拉吉和中国高层官员等重要人物都没有参加.美国大选後盖特纳料会卸任,即便奥巴马连任.(完)

--编译 张涛/王丽鑫;审校 于春红/程琳

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