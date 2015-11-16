焦点：G20领导人坚持经济额外增长2%的目标 尽管阻力重重

路透土耳其贝莱克11月16日 - 20国集团(G20)领导人在周一的声明稿中表示，他们维持2018年前整体国内生产总值(GDP)额外增加2%的目标，即使全球经济增长依然不均且逊于预期。

在土其耳峰会的最终公报中，G20领导人还支持解决难民危机、赋税、气候变化、网络安全与不平等问题的计划，表明该组织愈发愿意关注经济艰困以外的问题。

“我们仍致力于达成2018年前G20整体GDP额外增加2%的目标，”领导人表示。

“我们的当务之急是及时且有效地执行我们的增长策略，包括支持需求和结构性改革的举措。”

与会领导人称，他们将“认真校准”政策决定并与外界进行“明确沟通”，以照顾金融市场的敏感性。受美国升息预期影响，今年金融市场出现了极大波动。

这份公报与路透周日报导的草案文件基本相同。公报还强调了之前汇率方面的承诺，并保证抵制保护主义。

但至少一名代表指出，在经济增长参差不齐、各经济体之间情况迥异的环境下，协调政策会有很大难度。

中国外交部G20事务特使王小龙对记者表示，大家已经看到经济形势有所分化，主要经济体的政策也出现背离，所以更有必要协调宏观经济政策。

他说，这种协调工作的难度也在加大；已经看到贸易活动在萎缩，大宗商品价格继续震荡...金融市场一直在波动。

**棘手问题**

20国集团领导人支持解决公司税避税行为的系列方案，但各国是会严格执行还是会给跨国公司留下可钻的漏洞，这仍是个问题。

税基侵蚀与利润转移(BEPS)项目就是旨在堵上当前国际税务规则的漏洞。

该项目的发起，缘于公众对星巴克、谷歌这类跨国公司巨头避税行为的愤怒。这些公司通过巧妙利用税法漏洞，或从政府获得优惠税收条件，几乎完全不用纳税。

今年最紧迫的问题之一是数以百万计难民流离失所，领导人承诺对难民危机做出“协同且全面”的回应，承诺帮助难民获得教育、医疗和工作。

他们还赞同限制气候变化影响的目标，以及帮助发展中经济体适应更严格气候规定的举措。

不过一些慈善机构指出，在气候变化方面的努力仍然不够。“G20领导人在对难民的承诺中显示，政界是有志则会有成，”慈善机构Oxfam的发言人Steve Price-Thomas称。

“在同样重要的气候变化和不平等问题上，他们现在必需展示出同样的领导力。”(完)