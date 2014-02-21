G20会议尚未开幕 发达与新兴经济体分歧已然显现

美国财长杰克卢在悉尼G20会议的新闻发布上讲话，摄于2014年2月21日。 REUTERS/Jason Reed

* 美国财长敦促新兴市场整顿经济

* 要求中国、日本和欧洲采取措施刺激内需

* 设立硬性增长目标的提议获得支持

路透悉尼2月21日 -发达国家周五对新兴市场国家针对它们货币政策溢出效应的指责予以还击，敦促新兴市场国家整顿好自己的问题，并肩负起促进全球增长的职责。

20国集团(G20)的财长和央行总裁齐聚悉尼，出席周末的会议，但许多官员已经产生分歧。

新兴市场国家希望美国联邦储备委员会(FED/美联储)调整退出刺激的政策，以减轻对它们经济的冲击。而发达经济体回应称，新兴市场的问题主要是国内原因造成，利率的制定应考虑到经济的复苏。

”新兴市场需要自己采取措施，整顿财政和推进结构性改革，“美国财长杰克卢在部长级会议前的一次金融会议上称。

这个看法得到日本和英国财长的支持。

日本财务大臣麻生太郎表示，美国缩减刺激是件好事，因其反映出美国经济正在改善，尽管这会增加资本大规模撤离一些市场的风险。

“重要的是新兴市场必须自身努力，修正这些看法，”他表示。

从南非、土耳其到俄罗斯，新兴国家近几个月经历了本币大跌，因美国收益增长的前景吸引外资撤出这些经济体。

杰克卢还给其他大国提出了建议，呼吁中国、日本和欧洲将内需作为国内经济成长的引擎。

“我认为对于全球经济的挑战而言，这是一个国际性的问题，”杰克卢表示，“美国经济稳步复苏，基本恢复正常轨道并开始加速发展，但这不能弥补其他关键经济体的需求迟滞和增长乏力。”

**目标困难，难以实施**

澳洲国库部长霍基致力于让G20关注更迫切的问题。他建议成员国承诺远大的增长目标，并且互相监督达成情况。

他的努力收到了初步成效。国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周四称这是个“好主意”，“只要各国采取一些行动，就能做得更多更好。”

他周五从英国财政大臣欧思邦那里获得更多支持。“如果我们可以设立一个目标或是愿景，那是好事，”欧思邦在悉尼称，“在此事上，我支持霍基。”

经济合作暨发展组织(OECD)周五公布了一份黯淡报告，突显了采取某种形式的新刺激举措的必要性。

OECD报告警告称，如果要避免出现新一轮增长放缓与失业居高不下相交织的局面，亟需实施全面改革。

然而，此前为G20设定具体目标的观点并没有得到响应，而只是引发摩擦，设立财政和经常帐赤字目标的提议最终也落空。

此项提议已经引发质疑，一位德国政府消息人士批评道，这种观点是“有些过时的经济计划形式“。(完)

(编译 李春喜/朱晓军/许娜；审校 田建华/李婷仪)

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