（更正）焦点：G20公报草案显示不再明确反对贸易保护主义或竞争性货币贬值

综述：中国火线回应穆迪调降中国评级 指其高估困难低估改革能力
路透北京5月24日 - 国际评级机构穆迪调降中国评等引燃市场担忧，导致包括中国股市和人民币在内的亚洲股汇市纷纷走软。中国财政部随后火线回应，从中国经济前景、政府直接债务水平、政府或有债务法律界定等方面分别予以批驳；其后国家发改委也跟进回应称，中国降杠杆工作成效显现，债务风险安全可控。
(更正：倒数第三段译文有误，改为“G20国家”，非“G7成员国”。)
路透布鲁塞尔3月7日 - 20国集团(G20)下周会议的公报草案显示，与会的各国财政领导人可能不再明确反对贸易保护主义或竞争性货币贬值，仅承诺保持“开放公平的国际贸易体系”。
G20财长和央行官员将在3月17-18日在德国巴登-巴登召开会议，讨论全球经济事宜。
这将是美国特朗普政府的代表首次参加G20财政官员会议，特朗普在贸易政策方面的观点更偏向贸易保护。
路透见到的公报草案看来考虑了美国新的立场，该草案在3月18日之前还可能修改。
这份日期为3月1日的公报草案，舍去了G20财经首长去年曾用的“抵制一切形式保护主义”的措词。过去逾10年以来，G20公报均纳入对保护主义的警语。
“草案中没有任何涉及保护主义的内容相当奇怪。”一名接近会议筹备工作的官员说。“或许那是大家能取得一致的最低限度。”
草案中也不再包含先前几次声明曾提到的，G20应“避免竞争性货币贬值”及不应“为了竞争而将目标瞄准我们的汇率”这样的句子。
取而代之的是称“我们将保持开放及公平的国际贸易制度”及“我们重申先前对汇率的承诺”。
去年的G20公报开始加入了G7多年使用的措辞--“汇率的过度波动和无序变动对于经济和金融的稳定会产生不利影响，我们将就外汇市场密切沟通。”
如今这一措辞也在草案中不见踪影。
G7成员国包括英国、加拿大、法国、德国、意大利、日本和美国。
国际货币基金组织(IMF)中国部前主任Eswar Prasad称，G20国家正在打一场扭转特朗普政府贸易保护主义路线的后卫战，Prasad现为康奈尔大学贸易及经济学教授。
“面对美国新政府的不友好态度，G20显然很难在这些问题上找到办法坚持之前的政策声明，”Prasad称。
美国财政部前任国际事务次长希茨(Nathan Sheets)表示，3月1日的初步草案可能会在发布之前有实质性变动或者经过很多次的拉锯。(完)
(编译 王丽鑫/张若琪/孙国玉；审校 李婷仪)
路透北京5月24日 - 国际评级机构穆迪调降中国评等引燃市场担忧，导致包括中国股市和人民币在内的亚洲股汇市纷纷走软。中国财政部随后火线回应，从中国经济前景、政府直接债务水平、政府或有债务法律界定等方面分别予以批驳；其后国家发改委也跟进回应称，中国降杠杆工作成效显现，债务风险安全可控。
路透上海5月24日 - 中国金融去杠杆旨在引导资金“脱虚入实”，而货币市场利率上升带动实体融资成本抬升已是事实，至于会在多大程度上波及实体经济，业界则有不同声音。
路透华盛顿5月23日 - 美国4月独栋房屋销售从九年半高点附近大幅下挫，但在就业市场趋于紧俏之际，楼市复苏趋势可能仍然不改。