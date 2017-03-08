（更正）焦点：G20公报草案显示不再明确反对贸易保护主义或竞争性货币贬值

(更正：倒数第三段译文有误，改为“G20国家”，非“G7成员国”。)

路透布鲁塞尔3月7日 - 20国集团(G20)下周会议的公报草案显示，与会的各国财政领导人可能不再明确反对贸易保护主义或竞争性货币贬值，仅承诺保持“开放公平的国际贸易体系”。

G20财长和央行官员将在3月17-18日在德国巴登-巴登召开会议，讨论全球经济事宜。

这将是美国特朗普政府的代表首次参加G20财政官员会议，特朗普在贸易政策方面的观点更偏向贸易保护。

路透见到的公报草案看来考虑了美国新的立场，该草案在3月18日之前还可能修改。

这份日期为3月1日的公报草案，舍去了G20财经首长去年曾用的“抵制一切形式保护主义”的措词。过去逾10年以来，G20公报均纳入对保护主义的警语。

“草案中没有任何涉及保护主义的内容相当奇怪。”一名接近会议筹备工作的官员说。“或许那是大家能取得一致的最低限度。”

草案中也不再包含先前几次声明曾提到的，G20应“避免竞争性货币贬值”及不应“为了竞争而将目标瞄准我们的汇率”这样的句子。

取而代之的是称“我们将保持开放及公平的国际贸易制度”及“我们重申先前对汇率的承诺”。

去年的G20公报开始加入了G7多年使用的措辞--“汇率的过度波动和无序变动对于经济和金融的稳定会产生不利影响，我们将就外汇市场密切沟通。”

如今这一措辞也在草案中不见踪影。

G7成员国包括英国、加拿大、法国、德国、意大利、日本和美国。

国际货币基金组织(IMF)中国部前主任Eswar Prasad称，G20国家正在打一场扭转特朗普政府贸易保护主义路线的后卫战，Prasad现为康奈尔大学贸易及经济学教授。

“面对美国新政府的不友好态度，G20显然很难在这些问题上找到办法坚持之前的政策声明，”Prasad称。

美国财政部前任国际事务次长希茨(Nathan Sheets)表示，3月1日的初步草案可能会在发布之前有实质性变动或者经过很多次的拉锯。(完)