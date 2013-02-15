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货币新闻 | 2013年 2月 15日 星期五 13:49 BJT

全球金融: G20汇率声明不会特别提及日本--俄罗斯副财长

路透莫斯科2月15日 - 俄罗斯副财长Sergei Storchak周五表示:

* G20货币声明将避免使用尖刻的措辞,声明拟定的讨论"很艰难"

* G20汇率声明文本将不会特别提及日本.(完)
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