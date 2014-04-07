G20本周将签署协议 采取更大胆的经济改革促进增长--官员

路透布鲁塞尔4月7日 -一位参与20国集团(G20)会议准备工作的官员表示，全球金融领导人本周将就采取更大胆的结构性改革措施，以促进全球经济成长事宜签署一项协议。此前草案计划显示部分国家措施不足。

G20财长和央行行长本周四将在华盛顿开会，检讨透过就业市场、贸易、投资改革提振全球经济成长的协议进展。

所有20国集团国家都已提交了改革方案，由国际货币基金组织(IMF)和经济合作暨发展组织(OECD)仔细审查。

协议目标是在未来五年提振全球经济增幅再增加两个百分点，但草案显示部分国家措施不足。

改革计划需要相当具体，这样OECD和IMF才能予以量化，该官员表示，尽管在某些情况下，量化会很困难。

“G20财长将认识到这些措施方案不足以带动全球经济增幅增加两个百分点，他们将指示本国官员增加新的措施，以达到目标。”G20官员称。

“他们将表示，在成长策略中，必须有涉及结构性改革的进一步综合措施。”

一旦修改后的方案拟定后，每个G20国家将评估其他两个国家的方案，寻找不足之处。

财长的主要议题是经济成长策略，另外还要讨论如何限制美国撤走非传统刺激货币政策对全球经济可能造成的负面影响。

官员表示，此次会议上可能讨论欧元区通缩风险，但不会是主要议题。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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