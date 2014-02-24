G20誓言未来五年将经济增长提振2个百分点 但说来容易做起难

路透悉尼2月24日 -20国集团(G20)提议未来五年力争将经济成长率提升2个百分点，这一目标存在太多漏洞。但有一点毫无疑问，这是G20首次设定所有成员国都乐于接受的官方成长目标。

按理每个国家都需要在11月前提交一份有关本国发展的“具体”计划，但除了来自其他国家的道义劝说，没有任何强制力量来督促各国实施该计划。国际货币基金组织(IMF)已经表示，将关注各国计划的实施进程，但其并没有强制推进或施加惩罚的权力。

而且这个目标也是动态变化的，因为是基于超过某个成长预估值而设定的，而预估本身也就是最好的猜测而已。预估这件事从本质来讲是高度不可测的行为，IMF就总是在不断的上调或下调着预估。预测下一个季度的增长状况就已经够难的了，更不要说五年的时间跨度了。

“我们现在甚至不能确定我们是否正处于增长中。因此我们又怎么能判断这些目标能否实现呢？”澳洲联邦银行的首席经济学家Michael Blythe说道。

实际上，德国不愿意在G20会议上签署任何难达成的目标，但鉴于其不具约束力这一点而接受了这一增长目标。其他国家也强调这是愿景，而不是铁定的承诺。

“这一进程的结果不能由政界担保，”德国财政部长朔伊布勒在周日签署协议后表示。

金融市场对这份协议视若无睹，出于与上周五同样的原因将关注焦点放在周一，这些忧虑是美联储缩减刺激举措以及中国经济表现不确定的影响。

**长长的改革举措清单**

对于G20国家而言，经济成长率更高的前景有助于在全球范围内说服实施结构性改革的必要性--现在作一些艰难的决定，但五年后财富更多且更强盛。

IMF的确有一长列改革清单，IMF表示这些改革举措将提振经济增长率和生产力。改革举措包罗万象，从放开国内服务行业、增加基建支出到吸引更多女性参与就业等不一而足。

各国的改革侧重点不同，从美国的提高民间储蓄率，到中国的改革医疗与社保体系。

但相同点是，这些改革都面临着政治或财政方面的阻力。

“一些改革可能会带来巨大回报，但它们通常不受欢迎，并且会带来巨大痛楚，”Blythe说。

“比方说，很多国家都在努力应对人口老龄化问题。他们未来或许根本无力支应养老金支出，但现在着手未雨绸缪却是政界人士的噩梦。”

各界就此问题有过许多建议，核心就是让人们更难以早早退休。澳洲国库部长霍基负责主持G20会议，他启动了有关将该国退休年龄从目前的65岁提高到70岁的“国民对话”。

**日本：负面典型**

减少贸易壁垒是另一个广泛讨论的议题，但跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)相关谈判似乎永无止境，反映出这个问题有多棘手。

十二个国家正在推动一项贸易协定，乐观人士曾估计，若达成此协定，可能令全球收入每年增加近3,000亿美元。但目前，从关税到专利权再到环境保护的所有谈判均陷入僵局。

日本尤为强硬，试图保护本国稻米、小麦、牛肉、猪肉、乳制品和食糖产业。这些产业在日本国内都发挥着巨大的政治影响力。

作为全球第三大经济体，日本堪称反映实现G20目标难度之大的完美范例。日本首相安倍晋三所谓的改革第三支箭正是IMF所推崇的改革形式，但箭尚未出鞘，就每每遭遇激烈的反对。

在消除受到很好保护的正式工与队伍越来越大的零时工之间差别待遇的问题上，几无进展。与此同时，意义重大的外来移民问题仍是一个社会禁忌。

"简言之，如果真有额外增长2%的免费午餐供应，决策者为什么看不到呢？"墨尔本商学院经济学助理教授MarkCrosby称，“这实在无法令人信服。”

事实上，他指出，对全球经济中的很大一部分而言，提议的这些改革举措可能会令经济成长步伐放慢，而非加快。

“中国如何达到此目标，尤其是如果该国实现从投资驱动型到内需驱动型增长模式的转换，导致经济成长放慢而非加快的话。”

不过，他认为增加基础设施支出的目标令人钦佩，并称可能有办法找到能温和刺激成长的新融资机制。(完)

(编译 高琦/石冠兰/徐文焰/许娜；审校 王洋/于春红)

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