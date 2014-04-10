加拿大官员称G20应促进经济复苏以应对通胀率过低

路透渥太华4月9日 -加拿大高级财政官员周三表示，该国认为全球经济复苏增强是解决欧洲和其他地区通胀过低风险的一个关键途径。20国集团(G20)将在华盛顿召开会议。

这位匿名官员对记者表示，全球通胀率偏低，尤其是欧洲，反映了加拿大面临的外部经济环境疲弱，加拿大会考虑G20国家将采取哪些举措来提振全球经济。

国际货币基金组织(IMF)周二再次对欧元区通胀率极低提出警告，并呼吁欧洲央行放宽货币政策。

这位加拿大官员表示，加拿大认为各国应携手促进经济复苏，避免通胀率过低。他补充称，该国也在关注加拿大低通胀背后的原因。

作为全球性问题讨论的一部分，G20会议还将研究乌克兰和俄罗斯不稳定局势带来的金融发展，但加拿大希望确保G20会议密切关注全球经济成长策略。

他补充称，围绕中国经济成长减速的风险是G20要考虑的几大风险之一。

在回答有关收入不均的提问时，他指出，G20国家的就业工作小组在讨论重大挑战时将谈论这一问题。(完)

(编译 李爽 审校 张若琪)

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