路透调查：尽管通胀较低，但美联储可能将在6月加息--分析师

* 美联储料在第二季加息，可能是在6月

* 美国今明两年CPI均值料分别达0.9%和2.3%

* 今明两年GDP平均增长率料分别达3.2%和2.8%

路透华盛顿1月15日 - 路透调查显示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)预计将在第二季加息，因为经济形势改善盖过了对低通胀的担忧。全球油价暴跌甚至进一步推低了通胀率。

根据周四公布的路透调查，受访的82名分析师有近三分之二都表示，美联储将在2015年中时至少将短期利率上调至0.25%。大多数受访者预计，联储将在6月政策会议上这么做，而非4月。

美联储已重申，认为能源价格导致的通胀下滑只是暂时现象。许多分析师表示，加油站汽油价格下跌对消费者支出的提振，或许会激励已经稳固的美国经济增长率。

“经济将表现很好...而这应该会抵消较低的通胀带来的担忧，”法国巴黎银行驻纽约资深分析师Bricklin Dwyer称。

“因此(美联储)没什么理由脱离计划在年中升息的轨道，”他表示。

自2008年12月以来，指标利率便位于0.0-0.25%区间的纪录低位。明确表明的受访者中，不到三分之一表示美联储可能将区间直接拉升至0.25%，其他人则认为区间有可能更高。

但因薪资成长依旧温吞，美联储在近10年来首度升息的时间点，也很有可能推迟至下半年。联邦基金期货<0#FF:>暗示，美联储在9月前将按兵不动；此一期约是市场对未来利率走向预期的指标。

美国经济已然加速成长，第三季扩张速度为11年来最快。尽管比起第三季5.0%的强劲成长，第四季增长略为放缓，但预计仍有成长3.0%的表现。

就业市场紧俏，加上汽油价格下跌提振消费支出，皆推动经济成长。美国在2014年创造将近300万个就业岗位，创下1999年以来最大年度增幅。

失业率下降1.1个百分点至5.6%，靠近美联储官员认为的与充分就业相符的区域。

调查预估今年经济平均成长率为3.2%，2016年为2.8%。分析师12月接受调查时给出的预估为今年成长3.0%。

美联储上周公布12月16-17日会议记录显示，美联储或将开始升息，即便通胀率低于2%的目标水准。

调查预估今年通胀率平均为0.9%，12月调查时的预估为1.4%，并预计2016年通胀率为2.3%。

不过，潜在通胀压力略显坚挺。剔除食品和能源的核心CPI升幅今年料为1.8%，2016年料为2.1%。

但一些分析师认为，尽管就业增长加速，但薪资增长依然迟滞，可能令美联储延迟升息。

分析师对第三季联邦基金利率的预估中值为0.625%，也就是0.50%-0.75%的中间点。该利率目前为0-0.25%。

该预估中值到2016年第一季升至1.125%，与12月调查时的预估基本持平。

“美联储必须在当前经济更强劲成长，与物价稳定担忧和全球经济面临风险之间做出权衡，”Stone & McCarthy资深分析师Terry Sheehan称。

“一旦美联储开启(加息)进程，决策者可能会保持谨慎，仅会小幅上调联邦基金利率，并且不一定每次会议都加息。”(完)