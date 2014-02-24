《信报》：G20无协调美国退市 新兴市场自求多福

中国城投公司海外发债升温 企业自主融资意愿增强--民生证券
路透北京4月24日 - 中国民生证券宏观固收团队周一发布报告称，中国城投公司海外发债正在升温，规模逐年攀升，且发行主体正在从沿海至内陆、从直辖市/省会城市到普通地级市的迁移。2016年的城投海外债规模扩张中，其行政色彩降低，企业自主融资意愿增强。
（2月24日社评）
在美国退市、新兴市场股债急跌、全球经济弱势复苏的形势下，于悉尼举行的G20会议并无集中讨论美国退市的外溢冲击，美国财长杰克卢反而驳斥新兴经济体国家的指责，并且得到英国和日本的附和，反映发达经济体倾向以自身的利益偏好来影响G20的议题和会议成果；也突显了在全球经济治理中，G20应对挑战和协调行动的局限性。
今次G20悉尼会议之所以备受注目，无可否认是美国联储局去年底启动退市后，资金加速外流，触发了新兴国家本币滙率贬值、股债大跌的“第二波”冲击。因此，今次会议除了讨论如何稳定全球复苏，加强促进投资外，更考验G20在全球经济治理中的协调能力。
在悉尼会议前，新兴市场原寄望美国能够调整退市政策，以减轻所受到的冲击，但美国显然不为所动。不仅如此，杰克卢更强调，中国目前经济放缓，下行风险上升，令全球经济前景蒙上阴影。人民银行行长周小川公开表示中国不会“硬着陆”，针锋相对，也突显了中美经济关系竞争性有增无减的一面。
美国财长在G20会议把全球经济下行的风险转焦到新兴市场、尤其是在中国经济放缓身上，反映了次按金融危机后，于2008年在华盛顿举行首次G20首脑峰会所形成的二十国集团体制，在推进全球治理的新秩序改革中，成果有限。
由于美国退市步伐不会因新兴市场的金融动荡而停下来；另一方面，部分新兴国家自身杠杆过高、外债过大、政治不稳，看情形，发展中国家集团有须要自我完善，进行协调，以降低风险，不能憧憬发达国临危施以援手。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
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路透北京4月24日 - 中国民生证券宏观固收团队周一发布报告称，中国城投公司海外发债正在升温，规模逐年攀升，且发行主体正在从沿海至内陆、从直辖市/省会城市到普通地级市的迁移。2016年的城投海外债规模扩张中，其行政色彩降低，企业自主融资意愿增强。
路透北京4月24日 - 中国大型投行--中金周一发布报告称，中国一季度资本外流有望更明显放缓，主要原因可能是外汇贷款进一步增加、直接投资流出减少以及出口商结汇上升。随着人民币贬值预期进一步淡化，2017年资本外流可能明显放缓。相应地，去年四季度开始实行的一些临时性质的资本管制措施有望放宽或取消。
香港，2017年4月21日—一些中资银行的总体资产质量指标在2016年下半年有所改善，但高债务杠杆和潜在信贷损失相关的风险趋势尚未逆转，标普全球评级在昨日发布的《中资银行的风险和评级将继续分化》一文中如是表示。