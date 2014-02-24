《信报》：G20无协调美国退市 新兴市场自求多福

（2月24日社评）

在美国退市、新兴市场股债急跌、全球经济弱势复苏的形势下，于悉尼举行的G20会议并无集中讨论美国退市的外溢冲击，美国财长杰克卢反而驳斥新兴经济体国家的指责，并且得到英国和日本的附和，反映发达经济体倾向以自身的利益偏好来影响G20的议题和会议成果；也突显了在全球经济治理中，G20应对挑战和协调行动的局限性。

今次G20悉尼会议之所以备受注目，无可否认是美国联储局去年底启动退市后，资金加速外流，触发了新兴国家本币滙率贬值、股债大跌的“第二波”冲击。因此，今次会议除了讨论如何稳定全球复苏，加强促进投资外，更考验G20在全球经济治理中的协调能力。

在悉尼会议前，新兴市场原寄望美国能够调整退市政策，以减轻所受到的冲击，但美国显然不为所动。不仅如此，杰克卢更强调，中国目前经济放缓，下行风险上升，令全球经济前景蒙上阴影。人民银行行长周小川公开表示中国不会“硬着陆”，针锋相对，也突显了中美经济关系竞争性有增无减的一面。

美国财长在G20会议把全球经济下行的风险转焦到新兴市场、尤其是在中国经济放缓身上，反映了次按金融危机后，于2008年在华盛顿举行首次G20首脑峰会所形成的二十国集团体制，在推进全球治理的新秩序改革中，成果有限。

由于美国退市步伐不会因新兴市场的金融动荡而停下来；另一方面，部分新兴国家自身杠杆过高、外债过大、政治不稳，看情形，发展中国家集团有须要自我完善，进行协调，以降低风险，不能憧憬发达国临危施以援手。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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