焦点：G20达成重大协议希望渺茫 但新兴经济体已独自行动防止形势恶化

2016年2月25日，在上海金融区拍摄的G20财长和央行行长会议标识。 REUTERS/Aly Song

路透伦敦2月24日 - 20国集团(G20)财长及央行官员周五将齐聚上海，虽然采取协同市场行动的可能性几乎为零，但受到三年来市场动荡冲击最大的发展中经济体依靠自身力量力争让危机到此为止，其努力已经开始赢得投资者的支持。

在过去一个月，墨西哥、巴西、韩国和印度等主要新兴市场经济体采取新的行动以支持遭重创的本币，并结合经常性的积极公开市场干预，对投机客发出警告。

中国还在上月花费将近1,000亿美元外汇储备，以维持人民币汇率的稳定。

墨西哥央行总裁卡斯腾斯周四表示，央行上周意外决定升息并购买约20亿美元披索，旨在表明披索兑美元自2013年以来贬值40%，这样的跌幅已经足够。

“这是显示我们的抗议，我们明白拒绝(披索兑美元)那样的水准。”卡斯腾斯上周呼吁大型新兴经济体以协同方式阻止资本外流。

G20会议出台稳定市场的重大计划机率很低，即便很多投资者认为今年的市场动荡要归咎于中国等国家汇率及经济政策失调。

继上周动用20亿美元捍卫韩元后，韩国央行严厉警告称，“市场的从众心理加剧”。

尽管新一轮全球紧张情绪周三让其中很多货币受到冲击，但主要投资基金和跨国银行表示，这些举措将能帮助扭转局面。

“新兴市场干预的数量值得玩味。在G20会议前的一周，这是很奇怪的，”伦敦货币基金Millennium投资管理联席主管Richard Benson称。

**触底?**

一些大型投资者近几周对新兴市场货币债券的看法转为正面，他们认为始于2013年的跌势可能终于触底。

“随着石油和大宗商品价格企稳，基本面趋稳，你可以有所挑选，”贝莱德(Blackrock)新兴市场债券主管Sergio Trigo Paz表示。

美元指数.DXY自2013年以来大涨了逾25%，美元兑新兴市场货币的涨幅甚至更大，这波升势成为美国投资者逃离新兴市场交易的重要趋动力。

Trigo Paz指称，但随着对美国进一步升息的预期降温，欧元和日圆等货币兑美元走扬。

“一旦这种情况发生，大家就会开始冒险进入新兴市场，”他表示。

**行动**

G20最近10年来一直主张各国不应通过本币贬值来刺激出口。当前的危机局面可能让一些举措变得更容易被人接受，尤其是阻止货币贬值的干预行动。

墨西哥央行决定中止定期的美元拍卖，改采直接向银行业提供美元资金的激进做法。该决定已促使一些大型银行建议买入披索。[nL3S15W5XX]

最近把自己做空中国人民币公之于众的对冲基金Omni表示，墨西哥不同于许多亚洲国家，该国能够利用更高的利率来支撑本币。

不断增加的家庭债务已迫使亚洲各国决策者把借款成本维持在低位，比如韩国和泰国。

“与中国不同，墨西哥不存在可能导致螺旋下降的核心信贷问题，”Omni的基金经理Chris Morrison表示。

“因此，该国央行站出来说够了，披索太便宜了，我们要升息50个基点，表明我们认为披索太便宜了。在我看来，这是一个可信的政策。”

**协同行动？**

中国一年来已耗资近7千亿美元阻贬人民币。外界揣测G20峰会可能会达成一项协议，将压低人民币汇价，这让人回想起1985年的广场协议。

然而，这些预期现在大多已烟消云散，仅预计G20将支持中国维稳本国市场的努力，避免影响波及到其他国家。

但G20会后公报的措辞仍被视为是潜在风险因素，特别是从新兴国家需要支持表态来看更是如此。

最近有投资者增加新兴货币计价债券配比，Loomis Sayles新兴市场投资主管Peter Marber就是其一。

“在本周末G20会议前，很难找到大幅做多的理由，但存在采取一些协同行动拉抬新兴货币/美元的可能性，”Marber说。

“机率很小，但可能发生。”(完)