沙特与日本官员将讨论投资沙特阿美IPO事宜--沙特能源部长

路透北京6月29日 - 沙特能源部长法力赫表示，沙特和日本官员周三将举行会议，讨论日本对沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)计划上市部分资产的投资事宜。

今年稍早，沙特副王储萨勒曼公布了颇具抱负的计划，旨在使该国摆脱对石油的“依赖”，转型成为全球投资大国。其中的一项重要内容是国家控股的沙特阿美拿出不到5%的资产进行首次公开发行(IPO)。

“我们与日本的能源公司及金融机构关系很好，”法力赫说。“我相信沙特阿美的IPO将吸引日本金融界的极大参与。”

法力赫是在北京参加20国集团(G20)能源部长会议的间隙做出此番讲话的。

投资银行已经在争相参与沙特阿美IPO交易，将这视为敲门砖，从而涉足后续不断出现的交易。他们预计，沙特的经济改革计划将带来很多利润丰厚的交易。

沙特阿美规模庞大，萨勒曼称即使沙特阿美只出售1%的股权，也将成为全球最大IPO。他预计IPO对沙特阿美的估值至少为2万亿(兆)美元。

沙特阿美现在正评估各种IPO选项，考虑是在国内股票市场单一上市，还是同时在海外市场两地上市。

沙特阿美总裁兼首席执行官纳瑟尔(Amin Nasser)对路透称，该公司正在最后完善计划，并将很快递交给最高委员会(Supreme Council)，到2017-18年公司将完成部分上市，不过时间表尚未确定。(完)