G20告诉欧洲：要求救 先自救

* 在G20出手相助之前,欧洲应拿出更多资金

* 建立更强大的欧洲防火墙,是IMF增加金援的前提

* 德国面临更大压力,要求其支持增强欧洲防火墙

* 德国发出相互矛盾的信号

* 全球经济复苏仍未全面展开,风险然仍很高--G20

路透墨西哥城2月26日电---主要经济体告诉欧洲,如果要想获得外界更多的帮助,必须自己先拿出更多资金来应对债务危机.这使得德国面临更大压力,需要放弃反对扩大欧洲救助基金的立场.

欧元区国家周日在20国集团(G20)财长及央行行长会议上承诺,在3月份重新评估其救助基金的实力.这可能为其它G20国家向国际货币基金组织(IMF)提供更多资金清除障碍.

"我们正在考虑动员各国向IMF提供更多的资源,这(承诺)将为此提供重要的促进,"G20在其两天会议结束後发表的最後公报中表示.

德国作为欧洲最大的经济体,面临巨大压力,要求其支持扩大欧元区救助基金.但由於在国内遇到政治阻力,德国对於是否准备改变先前立场发出了互相矛盾的信号.

英国财政大臣奥斯本表明,G20需要得到欧元区的明确承诺.

G20正加紧整理大量国际资金来源,包括现有和新资金在内价值近2万亿(兆)美元,或在4月底前列出.这将有助於控制金融危机.

这将是他们继三年前向经济大笔挹注1万亿美元后,最大规模的举措.很多发达经济体仍在大量向市场提供廉价资金,以促进增长,防止金融危机蔓延.

但G20财政官员在公告中称,全球经济复苏仍然不稳,停止复苏的风险仍然很高.

德国财政部长朔伊布勒承诺在3月某个时间作出决定,增强欧元区救援基金.

建议是将欧元区暂时和永久救援资金合并,创立7,500亿欧元(1万亿美元)基金.这或为中国和日本等G20其他国家达到国际货币基金组织(IMF)要求的5,000-6,000亿美元新资源敞开大门.IMF目前资金为3,850亿美元.

这麽一来,救助能力规模便将近2万亿.G20财长下次会议是4月底在华盛顿举行,他们展现出不因为IMF新资金已有着落,就轻易放松对欧洲的压力.

不过,情况的确有些进展.美国财长盖特纳周六表示,欧洲在为"可靠的"危机因应措施打基础方面取得长足进步,但千万不可就此打住.

有些发展中经济体对於注资IMF各有其条件.巴西财长周六说,新兴市场希望落实2010年时的一项改革,让他们在IMF拥有更大话语权,并希望欧洲扩大纾困工具.

G20公报中重申,在9月的G20年度大会时会坚守那项承诺.

G20同时也点出油价上升造成经济成长风险日增,油价周五时涨至10个月高位,每桶升破125美元.G20对石油生产国确保充分供应的保证表示欢迎.(完)

--编译 张涛/王丽鑫/李婷仪;审校 张荻/艾茂林

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