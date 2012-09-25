G20代表称仅凭央行举措不足以扶助疲弱的经济

* G20代表担忧全球经济

* 代表称"汇率战"不是大问题

* 呼吁各国政府采取更多措施支撑经济

路透墨西哥城9月24日电---20国集团(G20)代表周一表示,各国央行目前的刺激措施不足以改善疲弱的全球经济,政府必需加大力度来推动经济增长.

目前全球经济前景越发黯淡,在这一背景下,G20代表周日和周一齐聚墨西哥城.

墨西哥副财长罗德里格斯(Gerardo Rodriguez)称,欧洲央行(ECB),日本央行和美国联邦储备委员会(美联储,FED)出台的新一轮资产购买计划虽有助於安抚市场,但并不足够.

"(经济)环境仍令人担忧,而且可以相信,仅凭货币政策是不够的."罗德里格斯在会议场边对路透表示.

墨西哥央行委员Manuel Ramos称,欧债危机、美国即将实施财政紧缩以及新兴市场经济的放缓,这些因素所带来的下滑风险并不会因为进一步的刺激举措而消除.

"货币宽松争取了时间,但风险仍未消退,"他在会後的记者会上说道.

其他不愿具名的代表称,鉴於全球经济前景越发令人担忧,曾遭新兴市场诟病的美联储买债计划虽不受欢迎,但却是必要之举.

罗德里格斯呼吁,由於前景恶化,各国政府应加快实施6月G20峰会上承诺的提振需求、支撑经济成长和降低失业率的措施.不过对於许多国家而言,其行动的空间有限.

**"汇率战"不是大问题**

代表们表示,新兴市场经济体并不认为可能重燃的"汇率战"是个大问题.央行推出刺激政策的同时各国尽力避免低成本资金流入推升本币,因而引发"汇率战".

此次会议前,巴西誓言决不让发达经济体的积极货币刺激政策推高雷亚尔.但G20官员则表示,其它新兴经济体并未表达过类似担忧.

"外界对於货币宽松行动几乎没有什麽异议,因为本应采取的其它措施并没有采取,所以才由央行出面行动."一名G20官员在会上暗示.

"有人认为这次的溢出效应应该会小於上次."

墨西哥的罗德里格斯表示,各国已同意改善贸易和提高市场透明度,这或将有助於应对粮食和大宗商品价格上涨的问题.粮食和商品价格上涨推升了通胀率.

当话题转到国际货币基金组织(IMF)配额改革时,罗德里格斯称各方普遍认为国内生产总值(GDP)应该在新兴市场的IMF投票权问题上起更重要的作用.(完)

--编译 孙茉莉/梁睿雪;审校 郑茵

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