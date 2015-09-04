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国际财经 | 2015年 9月 4日 星期五 15:37 BJT

G20公报不会敦促美联储不要升息--代表

路透安卡拉9月4日 - 一名20国集团(G20)代表周五表示，新兴市场对美联储是否升息以及升息的时点表示关切，但G20的公报不会敦促美联储不要升息。

“不会有美联储不应升息的措辞，”该代表告诉路透。为期两天的G20财长会议正在土耳其首都安卡拉举行。(完)

(编译 李春喜 审校 白云)

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