焦点：G20会议面对美联储升息和中国市场动荡 不太可能发声干预

路透安卡拉9月4日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)面临来自新兴市场的压力，在中国市场动荡危及全球经济成长之际，希望其不要过早升息。但到土耳其安卡拉出席会议的20国集团(G20)代表们周五表示，G20不会在本次会议上公开呼吁美联储推迟加息。

国际货币基金组织(IMF)周三警告称，中国经济放缓和股市震荡加剧，增强了全球经济面临的风险。IMF并指出了一系列潜在风险，包括新兴市场货币贬值和大宗商品价格下跌等。

前往安卡拉出席会议的代表们表示，在新兴市场担心美国不顾中国市场动荡而执意升息、恐将带来额外压力之际，G20各国财长与央行总裁将要求中国采取更多措施来应对其经济放缓。

“焦点将是如何应对不稳定，以及如何重新恢复增长，”加拿大财长奥利佛(Joe Oliver)对路透表示。

但G20不太可能推出具体举措，来应对中国经济波动的溢出效应，也不大可能敦促中国当局解决坏账上升等结构性问题。

G20也不会要求美联储推迟升息，尽管一些新兴市场担心美联储升息会导致资本外逃和汇率波动。

“我们无法永远仰赖宽松货币，”卢森堡财长Pierre Gramegna对路透说。目前卢森堡为欧盟轮值主席国。

“美联储的决定将受到美国内外多种因素影响...这次G20会议是个很好的时机，为美联储提供了研判所有因素的机会，”他说。

“我们必须理性地认识到，总有一天利率曲线需要作出改变。”

一位G20消息人士称，公报措辞仅会一般性地提醒各国央行，谨记货币政策变动的影响。

“预计不会公开要求美联储采取行动，”该消息人士告诉路透。

**人民币作为储备货币的问题**

一位G20消息人士称，此次会上讨论的一项具体事宜是，由一组金融稳定性专家提出的，对大型银行引入总损失吸收能力(total loss absorbing capacity，TLAC)缓冲的两步走提案。

TLAC是高盛(GS.N)和德银DBGKn.DE等全球大型银行须发行以便危机期间减记并支撑自身资本状况的新层次债务。

该消息人士称。该提案料将提出从2019年起TLAC要相当于一家银行风险加权资产的16%，从2022年起这一比例达到20%。 此项提案虽在此次会议讨论之中，但最终决定不太可能在11月G20峰会前做出。

美国力推20%，但一些欧洲国家推荐16%，原因是他们的银行业仍处在金融危机后的资本重组阶段。

与会代表称，G20不会正式就中国希望将人民币纳入国际货币基金组织(IMF)特别提款权(SDR)货币篮子发声，但是完全可以在会议间隙讨论。

中国当局非常希望得到人民币纳入SDR的象征性地位提升。

德国央行总裁魏德曼指出，对于讨论是否将人民币纳入国际货币基金组织(IMF)特别提款权(SDR)货币篮子，他持开放态度，并表示，最近中国市场的动荡应该不会给全球经济构成持续性的危险。

“这个货币篮子应该原则上反映全球经济的相对力量，”他向路透表示，但他也指出，中国必须满足纳入SDR的条件。

卢森堡财长Gramegna也表示，只要中国满足一系列的技术、法律及市场条件，欧盟将欢迎人民币纳入SDR。

“人民币在许多方面已成为储备货币，这是个事实...所以这个重要货币纳入SDR，是符合SDR、IMF及世界的利益，”他称。

一名与会代表指出，一项提高中国等新兴国家话语权的IMF配额改革方案，美国国会很可能无法顺利批准，而这可能有利于中国在SDR的推进。

其中的逻辑就是：让新兴国家龙头中国受惠，可以弥补提高新兴市场国家配额努力一再受挫的情况。

但这名代表指出，IMF成员国家也会检视，中国大举干预人民币市场的作法，是否符合一个可自由兑换储备货币的地位。

目前提出的一个选项是，一开始先给予中国较有限的SDR比重，直到人民币可兑换及市场化情况有所改善。(完)

(编译 张涛/杜明霞/刘秀红/蔡美珍；审校 高琦/张明钧/王洋)

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