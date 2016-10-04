G20财经首长将讨论经济风险及如何提高企业所有权透明度

路透布鲁塞尔10月3日 - 20国集团(G20)财经首长们本周将坐下来讨论全球经济所面临的主要风险，以及研究如何打击那些带有逃税及洗钱性质的隐匿企业所有权的做法。

这次会晤就是G20财长及央行行长10月6日于华盛顿举行的工作宴会，时间在国际货币基金组织(IMF)年度会议之前。

在一份为与会者准备的文件中，今年的轮值主席国--中国指出，全球金融市场已经走出英国公投退欧的影响，但不确定性犹存。

“近来金融波动升高，部分反映出市场对主要发达经济体央行近期货币政策立场的观感，”路透目击此份文件的内容显示。

“下行风险依然很高。对于美国货币政策正常化进程的预期不断变化，会对资本流动和金融市场波动产生很大的影响，”该文件称。

“英国退欧进程的不确定性，也令不稳定风险增多，而对于银行在异常低或负利率情况下的盈利能力的担忧，也依然存在，”文件说道。

在打击逃税、洗钱和恐怖主义融资等长期议题之外，部长们还将讨论采取更强有力的措施，推动共享企业受益所有人的信息。

匿名公司又称为影子公司或空壳公司，他们是被用来掩盖拥有最终控制权或从此类公司获利的真正所有者的身份。

财长们将讨论共享“受益所有权”讯息的提议，以为金融行动工作小组(FATF)会议做准备。FATF是一个政府与政府之间的政策决定小组，成立的目的是为了打击洗钱和恐怖主义融资。

G20会议的欧洲代表将推动建立受益所有权的登记，如果不能全面公开的话，将至少让政府当局能共享讯息。

欧洲官员们表示，鉴于所谓的巴马拿和巴哈马文件，对G20成员国来说，更有政治上的动力来推动企业所有权讯息更为透明化。这些文件揭露了权贵名流藏富的讯息。(完)