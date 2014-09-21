综述：G20称全球仍在实现经济成长目标正轨 欧洲需更多行动

路透澳洲凯恩斯9月21日 - 二十国集团(G20)表示，他们非常有希望让全球经济规模再增加2万亿美元并创造数以百万计的新工作岗位，但欧洲经济持续停滞仍是一重大障碍。

G20的财长和央行首脑在澳洲凯恩斯开会，称在防范全球金融体系风险以及弥补被大型跨国企业利用的税收漏洞方面取得进展。

他们还讨论了一个棘手问题，即鉴于乌克兰危机，是否邀请俄罗斯总统普京参加11月的G20领导人峰会，讨论的结果是继续施加外交压力，但为普京参会敞开大门。

“我们致力于提振经济成长，各国愿意动用所有宏观经济手段--货币、财政和结构性政策--以迎接挑战，”澳洲国库部长霍基表示。

会议提出近1,000项措施提议，旨在让全球经济到2018年增长1.8%，接近2月会议采纳的宏远目标2%。

他们共同担心的问题是，欧洲经济窘境可能对其他地区造成拖累。美国财长杰克卢指出，与欧洲一些同僚存在理念分歧，尤其是在出台短期刺激措施的必要性方面。

“我担心的是，如果提振需求的努力被拖延过久，带来的负面影响就可能更大，欧洲需要的是经济中多一些助力，”杰克卢说。

德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)对此并不赞同，他强调了实施结构性改革和严格控制预算的必要性。

G20领导人峰会11月将在布里斯班举行，提振全球成长的提案将有待峰会正式批准。

主要提议是一项全球倡议，旨在促进民间部门投资基础设施建设。

**意外未谈及中国放缓**

欧洲困境是热议的话题，令人意外的是基本没有谈论中国经济放缓，至少公开场合没有。鉴于中国经济规模仅次于美国位居世界第二位，这一点让人感到奇怪。

中国财长楼继伟指出，经济刺激措施也会引发问题，如过剩产能、环境污染及地方政府债务增加等。这表明中国出台宽松政策的可能性有限。

G20会议还着力谈论了超宽松货币政策催生资产泡沫的风险，以及美国联邦储备委员会(美联储/FED)撤出量化宽松过程中需要避免惊吓市场。

外界广泛预期美联储将在10月结束购债计划，明年开始升息；与之形成鲜明对比的是，欧洲央行和日本央行甚至可能需要更多宽松措施。

**银行业建立资本缓冲**

监管层正在考虑提高全球大型银行的最低资本缓冲规模，以降低全球金融危机重演的风险。

欧洲央行管理委员会委员诺亚表示，风险加权资产的最低比例约在16%是现实可行的，但尚未最终确定。他说，最后的数字或将在领导人峰会上宣布。

如何遏制跨国企业将获利转移至低税率国家造成的政府税收损失，计划也在拟定之中。

谷歌(GOOG.O)、苹果(AAPL.O)和亚马逊(AMZN.O)等全球性企业的税项安排已经成为热议的政治话题，此前媒体和国会对企业避税问题进行了调查。

“我们已经批准影响深远的方案，根据通用报告标准，通过自动交换信息确定并打击税务欺骗行为，”霍基表示。

“我们鼓励其他国家履行该承诺，这样就无处可藏了。”(完)

(编译 王兴亚；审校 李爽)

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