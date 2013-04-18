各国财经首长将讨论IMF的表决权重分配

英国Imagination股价狂跌逾60% 因最大客户苹果预告出走
路透伦敦4月3日 - 苹果已通知Imagination Tech，最多两年后将停止在iPhone手机和其它设备上使用Imagination显示技术，对这家英国公司造成重大打击。
路透华盛顿4月17日 - 各国财经领袖本周于华盛顿会晤时，将讨论国际货币基金组织(IMF)的表决权重分配。然而当各界关切IMF改革方案遭美国国会延宕之际，在预算吃紧的年度里恐难推动此一议题。
IMF总裁拉加德周三再度呼吁成员国批准2010年方案，但她并未点名美国。这项方案将提高中国及印度等新兴国家的投票权重，而这也呼应这些国家要求在IMF更多话语权以反映经济实力的呼声。
表决权重分配的议题将会在20国集团(G20)会议及IMF的国际货币与金融委员会(IMFC)上进行讨论。
“就台面上的议题而言，没有什么太多新的东西，”一位不愿具名的IMF高级官员向记者表示。
该名官员指出，“只要美国通过议案，就会生效。当然成员国的意见是应该尽快实施，当然我们也这么认为，而美国也承诺要完成此事。”
尽管美国延宕通过这项方案，但自1月以来各国就计算各成员国表决权重的新方法谈判也没有太大进展。(完)
(编译 张明钧; 审校 王丽鑫/沈以文)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透伦敦4月3日 - 苹果已通知Imagination Tech，最多两年后将停止在iPhone手机和其它设备上使用Imagination显示技术，对这家英国公司造成重大打击。
路透马德里4月3日 - 欧洲央行首席经济学家普雷特在西班牙报纸Expansion周一刊出的采访中说，欧洲央行当前的货币政策依然适宜。
路透东京4月3日 - 亚洲股市在结束了跌宕起伏的第一季后，周一以小幅走高拉开了新一周的序幕，投资者正试图了解美国贸易和经济政策图景以及这些政策将如何影响全球增长。