各国财经首长将讨论IMF的表决权重分配

路透华盛顿4月17日 - 各国财经领袖本周于华盛顿会晤时，将讨论国际货币基金组织(IMF)的表决权重分配。然而当各界关切IMF改革方案遭美国国会延宕之际，在预算吃紧的年度里恐难推动此一议题。

IMF总裁拉加德周三再度呼吁成员国批准2010年方案，但她并未点名美国。这项方案将提高中国及印度等新兴国家的投票权重，而这也呼应这些国家要求在IMF更多话语权以反映经济实力的呼声。

表决权重分配的议题将会在20国集团(G20)会议及IMF的国际货币与金融委员会(IMFC)上进行讨论。

“就台面上的议题而言，没有什么太多新的东西，”一位不愿具名的IMF高级官员向记者表示。

该名官员指出，“只要美国通过议案，就会生效。当然成员国的意见是应该尽快实施，当然我们也这么认为，而美国也承诺要完成此事。”

尽管美国延宕通过这项方案，但自1月以来各国就计算各成员国表决权重的新方法谈判也没有太大进展。(完)

(编译 张明钧; 审校 王丽鑫/沈以文)

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