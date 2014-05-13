G20承诺降低金融行业对信用评级的依赖度 但知易行难

* 金融行业过于依赖机构的信用评级

* G20将2015年中期定为截止期限，计划减少对评级的依赖度

* 金融稳定委员会认为这一期限前可能无法实现

* 寻找其他风险评估方式看来很难

路透伦敦5月12日 -全球监管机构周一表示，让金融行业摆脱对信用评级的过分依赖，看来比预想的更为困难，因为需要花时间来寻找切实可行的替代办法。

20国集团(G20)领导人承诺要结束金融行业对评级的过分“机械性”依赖。此前在2007年，以美国抵押贷款打包的证券虽然享有高评级，却无法交易流通，从而引发一场全球性的金融市场和银行业崩溃。

信用评级还被用于量化银行业风险，确定其应该持有多少资本，然而要想找到替代评级的办法，譬如让投资者自行评估银行出售金融产品的信用风险，却一直十分困难。

主导全球信用评级的三大机构为：穆迪、标准普尔和惠誉。

一些监管者私下担心，依靠银行业自身的电脑模型来量化风险，并不是一个有利的选择，因为量化方法在整个行业内千差万别。

G20国家同意在2015年中期之前拿出国家一级的方案，降低对机构评级的依赖程度。

“大多行动计划却不包括在金融业建立其他信用标准的具体建议或现实可行的时间表，”G20监管工作特别小组--金融稳定委员会(FSB)在报告中称。

FSB称各国可能普遍错过最后期限。

“主要挑战在于开发其他信用标准和流程，这样信贷评级机构才不会是信贷风险评估的唯一信息源，”FSB称。

美国已经走在别国前面，确立了针对监管者的法律要求，要求他们在金融市场法规中去除需参考信贷评级的内容，但由于寻找替代标准难度较大，监管者尚未完全实施该要求。

考虑到美国的经验，欧盟将推迟到2020年才会决定是否仿效美国的做法。欧盟包括G20成员国意大利、德国、法国和英国。

FSB称，G20的承诺并非是彻底杜绝机构给出评级，而是为了能有可靠的风险评估。只有风险评估可靠，才能将机构评级作为衡量信贷风险的指标之一。(完)

(编译 郑茵/朱晓军；审校 白云)

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