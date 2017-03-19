焦点：G20财金领袖默许美国保护主义立场 公报删除自由贸易承诺

焦点：特朗普预算案提议未来10年削减3.6万亿美元政府开支
路透华盛顿3月23日 - 美国总统特朗普周二公布任内后首份全面预算计划，希望国会同意未来10年削减3.6万亿美元政府开支，计划重点包括削减医疗保险和食品补助计划支出，同时增加军费开支。
路透德国巴登巴登3月18日 - 全球20个最大经济体的财政金融领导人经过两天会议，未能达成折衷，最终放弃了维持全球贸易自由与开放的承诺，对日益深陷保护主义的美国采取默许态度。
20国集团(G20)财长和央行总裁打破10年来支持自由贸易的惯例，在周六的公报中仅象征性提及贸易问题。这对主办国德国来说是一场彻底的失败。针对美国意图淡化以往承诺的态度，德国一直表示反对。
G20会议声明还删除了为应对气候变化提供资金支持的承诺。这是美国新政府与国际社会最严重的分歧；在美国总统特朗普把全球气候变暖称作一场“骗局”后，这样的结果也是料想之中的。
本次会议被一些人描述为有时候是19国围攻一国，但美国在关键问题上拒不让步，让之前达成的一致基本告吹，因为G20需要各国的共识。不过据与会人士称，对话是友好和非对抗性的，给未来达成协议留下可能。
“这是我第一次参加G20会议，因此过去公报中说了什么和我现在的立场并无一定关系，”美国财长努钦在德国度假胜地巴登巴登说。
“我理解总统的意图和政策，我由这里开始磋商，”努钦说。“我对这样的结果感到非常高兴。”
为贯彻“美国优先(America first)”的策略，特朗普已经退出了一项关键的贸易协定，并提出征收新的进口税，称需要对某些贸易关系重新谈判，以便对美国劳动者更加公平。
“我们对自由贸易深信不疑，我们置身于全球最大的市场之一，我们是全球最大的贸易伙伴之一，贸易对我们有好处，对其他人也有好处，”努钦说。“话虽如此，我们还是希望重新研究某些协议。”
国际贸易占到全球经济产出的将近一半，与会官员表示，这一问题可能在7月的G20领导人会议上重新讨论。
虽然法国财长萨潘(Michel Sapin)在内的一些人表示气馁，但其他人对这场争吵则看得没那么严重。
“并不是说我们不团结，”德国财长朔伊布勒说。“毫无疑问我们都反对保护主义，不过每位(财长)所认为的(保护主义)是什么，还并不十分明确。”
他补充说，一些部长并没有获得全权来进行协商，因为他们并不是完全负责贸易事务。
其他人则暗示，7月在汉堡举行的G20国家领导人峰会可能是拉美国入伙的真正机会。
“这次会议并非最好的一次，但我们避免了开倒车，”欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西说。“我希望汉堡会议上措辞会不一样。这是我们需要的，也是G20存在的理由，”他说。
**有关气候变化的承诺遭删除**
因为美国和沙特反对，公报中亦没有像去年G20会议那样提及为应对气候变化提供资金支持的准备。这原本是2015年巴黎协议中的共识。
特朗普暗示，全球变暖是中国为打击美国工业而炮制出来的一场“骗局”，他誓言要取消旨在减少温室气体排放的巴黎气候协议。
特朗普政府周四提出将美国国家环境保护局(EPA)的预算削减31%，同时白宫希望取消气候变化项目并精简保护空气与水资源的计划。
周四当被问及气候变化问题相关资金情况时，特朗普的预算主管Mick Mulvaney说：“我们认为那是浪费钱。”
不过，本次G20会议在汇率政策问题上还是表现出延续性，对于外汇市场仍沿用了以往措辞。
“我们重申以往汇率方面的承诺，包括避免竞争性货币贬值，以及不会为了竞争目的而设定汇率目标，”G20公报称。
与会领导人还坚持金融行业监管方面的承诺，支持完成银行业监管法规的制定，即巴塞尔三号协定，前提是该协定不会大幅提高整体资本金要求。(完)
(编译 郑茵 审校 徐文焰)
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