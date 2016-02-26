如何提振经济成长将是G20焦点议题--加拿大官员

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透渥太华2月25日 - 加拿大一位高级财政官员周四表示，有鉴于全球前景可能将恶化的迹象愈发明显，在即将到来的20国集团(G20)会议中，各国可采取什么措施来提升经济成长将是一个重要议题。
这位官员说，已经确认的优先议题包括如何加强宏观经济协调并改善基建投资。今年G20轮值主席国为中国，各国财长及央行总裁本周末将齐聚上海。
该官员称，鉴于全球经济面临风险，G20秉持鼓励成长政策的承诺将是至关重要的，不论是着眼于短期刺激还是长期增长。
预计与会各国将讨论如何在深具挑战的经济环境中，加强并优先考虑结构性改革。
就最近的金融市场震荡而言，汇率波动往往由基本面因素所致，会议讨论较可能聚焦于甚么才是货币政策及财政政策的正确途径。
然而，中国去年8月安排人民币贬值之后，中国如何管控人民币将是与会者关心的问题。这位官员称，各国也可能凝聚共识不乐见到货币竞贬。
另外一位欧洲官员称，在发表联合公报时，金融官员可能宣示如果经济情势进一步恶化，他们愿采取行动。(完)
(编译 李婷仪 审校 张涛)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。