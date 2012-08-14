G20主要成员国拟发起紧急粮食会议 但恐无实质行动

* 法国等将举行电话会议,商讨可能举行快速响应专题会议

* 期望避免实施粮食出口禁令和单边行动

* 法国官员将与美国分析局势

* 美国调整燃料乙醇政策的压力升高

* 巴西消息人士预料,若未发生严重危机,各方将不会采取行动

路透巴黎/伦敦8月13日电---20国集团(G20)的主要成员国正准备发起一个紧急会议,以应对美国爆发逾半个世纪以来最严重旱灾和黑海产粮区作物歉收,引发的粮食价格飙涨.

法国、美国和G20主席国墨西哥将在8月底举行电话会议,考虑是否需要召集一个紧急国际会议,旨在避免2008年粮价蹿升导致多个较贫穷国家爆发骚乱的历史重演.

尽管四年来的第三轮粮食价格飙升激发新的食品供应和通胀担忧,但很多人士表示,全球大国仍未做好准备遏制失控的粮价.除尚未推出的全球粮食数据库,以及各国当局正考虑首次举行的快速响应专题会议外,G20几乎没有什麽应对手段.

由此,G20只能通过对各国施加影响来进行干预,或许是敦促美国放松其燃料乙醇政策以应对粮食危机,但这在距离美国总统大选仅剩几个月之际难以奏效,因其关乎候选人能否得到中西部农业州的选票;或者也可呼吁俄罗斯不要像两年前一样实施粮食出口禁令.

"除了口头干预外,G20估计不会对食品价格上扬有什麽办法."曾就职于世界银行、现为瑞士St. Gallen大学国际贸易与经济发展教授的Simon Evenett表示.他认为G20此前对贸易的干预力度"很弱".

"由於之前G20的许多反对贸易保护主义的承诺都未兑现,执行不认真,行动滞後,并且倾向於手下留情,因此就算G20对食品贸易问题作出任何承诺,G20自己和外界也不会认真看待."

G20成员国中的食品消费国和生产国之间存在巨大的看法分歧,令该组织的行动力受阻.

巴西政府一名高级官员表示,只有爆发了严重食品危机,才会向G20施加压力,令其呼吁对大宗商品实货市场实施干预,因为美国和加拿大等国通常反对此类举措.

"如果我们果真召开了会议,我认为除了提出一些建议外,并不会有更多的实质性成果."该名官员不愿具名,因其未获允许公开置评."该会议没有权力把某些政策和决定强加给G20成员国."

芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五触及纪录新高,此前美国农业部大幅调降玉米产量预估.

美国使用其40%的玉米产量生产乙醇,在部分较贫穷国家普遍处於饥荒之际,这种做法招致了批评.

"他们(20国集团)可能会谈到美国要求生产玉米乙醇的指令,但我不认为他们会在当前采取重大响应.他们拥有的应对手段不多,"Capital Economics分析师Muktadir Ur Rahman说.

联合国粮食及农业组织(粮农组织,FAO)周五加紧对美国施压,要求美国调整生物燃料政策,称种植农作物用於食品比用作燃料更重要.

联合国粮农组织7月粮食指数跳涨6%,超过了2008年的水平,该机构对禁止粮食出口、关税和大肆购买提出警告,这些举动在四年前加剧了粮价涨势.

**欧盟的生物燃料与粮食之争**

欧盟(EU)的生物燃料政策也面临广泛的批评,因其占用了本来可以种植粮食作物的土地.科学家也认为,该政策未能实现其环境保护目标.

一位法国农业部官员表示,参加电话会议的各国将决定是否举行"快速反应论坛"(Rapid Response Forum)的首次会议.该机构於去年创立,旨在推动决策者提前磋商异常的市场状况,避免单边行动.

"若情势需要,快速反应论坛会议可能最早在9月初召开,"该官员说,并称,会议可能采取当面讨论或电话会议的形式.

欧盟执委会一位发言人表示,其农业部门"每天跟踪情势",若G20的快速反应论坛决定开会,欧盟执委会将参会.

"欧洲粮库充盈,决不存在粮食短缺,"他并称.

慈善组织乐施会(Oxfam)等团体努力在争取欧美领导人同意,取消针对生物燃料生产的指令和目标.

"11家政府间机构在2011年向G20提交了一份报告,清楚表示在生物燃料产量增加和食品价格上涨之间存在关联,并明确建议应放弃对於生物燃料生产的指令和目标."英国乐施会经济公平主管Hannah Stoddart指出.

法国上个月提出要求後,农产品市场信息体系(AMIS)撰写了一份有关农产品价格的报告.法国、美国和墨西哥将就该报告展开讨论.

法国目前是粮食主题会议和AMIS的主席国,美国将在10月接任.

"法国...和美国仍关注可能促使快速相应专题会议举行的任何新动向."法国农业部长勒弗尔在声明中表示.

该专题会议没有权力将有约束力的决议强加给成员国,但希望可以令各国不采取单方面行动.

俄罗斯在两年前发生严重乾旱後,曾禁止粮食出口接近一年时间.而今年的不利天气情况已经引发市场臆测,俄罗斯可能再次抑制出口.不过法国官员已表示,俄罗斯在通过AMIS系统与别国进行接触时,已经给出了可靠的暗示.

"会议目的在於就当前形势进行讨论,并避免采取出口禁令等措施,因为这对任何人都不利."该法国官员表示.(完)

--编译/审校 肖群英/徐文焰/张涛/吴云凌

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