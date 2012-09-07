G20下月将商讨对粮价高涨采取联合行动--俄罗斯

路透伦敦9月6日电---俄罗斯周四表示,20国集团(G20)将在下个月决定是否采取联合行动应对全球粮食价格的飙升.但分析师怀疑他们能否令市场降温,如今粮价正接近四年前引发粮食危机时的水平.

慈善团体Oxfam要求采取紧急行动以保护全球饥民,因收成无法满足来年需求.联合国粮食及农业组织(粮农组织,FAO)呼吁各国采取行动来稳定市场,不过其淡化新危机的说法.

市场本身则质疑G20能有什麽作为,因主要粮食生产国乌克兰和俄罗斯的出口可能有限.

俄罗斯农业部副部长Ilya Shestakov表示,G20高层官员将会在快速反应论坛(Rapid Response Forum)上处理这个问题.该论坛创立於去年.

"在10月中旬开始,俄罗斯代表将出席快速反应论坛,该论坛是在G20内部建立以商讨粮食市场问题的机制,"他在莫斯科一个粮食会议上表示.

"我们目前不打算采取紧急措施,我们准备进行分析,并讨论可能出现的情况以及如何联合行动以安抚市场,"他表示,"我们将要确定联合行动是否是必要之举."

主持G20农业市场信心系统(AMIS)的法国表示,是否举办论坛将在9月12日美国政府农作物报告公布以後作决定.法国官员拒绝就Shestakov的讲话立即置评.

美国遭遇半个多世纪以来最严重的旱灾,黑海粮食产区亦收成不佳,推动粮价在今夏升至纪录水准,四年前曾激起全球骚乱的粮食危机重演的可能性增大.

分析师质疑G20会采取何种行动来稳定失控的市场."迄今为止,G20的成功之处只不过是在一个机构上面又建立了一个新的机构,这些都无济于事."咨询公司Agrinews的分析师James Dunsterville表示.

联合国粮农组织周四称,美国旱灾将导致全球粮食库存大幅降低,幅度高於先前预期.

国际政策行动的突破口将包括减少出口管制,管控将加剧国际市场的波动.

俄罗斯及其黑海邻国令人关注,即便俄罗斯已经承诺不会因乾旱影响粮食收成而实施出口限制.

交易商和分析师周四表示,乌克兰今年产量下降,可能会在2013年初限制小麦出口,防止国内粮食价格跳涨.

粮农组织称,全球粮食产量并不足以满足2012-13年度市场需求,指库存降幅超出预期.其并称,全球粮食库存将会大幅下降,2013年底库存料在5.03亿吨,较7月时预估减少6%.(完)

--编译 戴素萍/王翔琼/张荻;审校 郑茵

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