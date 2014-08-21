《独家新闻》基金行业监管游说事与愿违，市场活动可能受限

* G20消息人士称业界对初步计划反应过度

* 业界预计G20今年稍后将修改计划

* 计划也将更多的关注市场活动

* IOSCO的Medcraft称兼顾举措是最好的方式

路透伦敦8月20日 - 行业消息人士和20国集团(G20)官员称，基金经理针对初步提案进行的积极游说适得其反，国际监管部门对他们的审查可能比原计划更加严格。

消息人士对路透称，G20一工作小组正在重新考虑原来的方式，可能倾向于采取介入程度更高的手段，并涵盖更多基金，限制他们在动荡时期的市场活动。原计划仅针对规模最大的基金。

该计划是国际社会为防范金融危机做出的努力之一。

“该行业恐怕搬起石头砸了自己的脚，因为金融稳定委员会(FSB)重新提出的提案更严格，”欧洲资产管理行业一消息人士称。

“由于我们主张不应该以规模界定监管，金融稳定委员会现在正考虑以投资为导向的监管工具。”

G20在2009年要求金融稳定委员会加强对基金公司的审查，以维护金融稳定。在此之前的审查重点是银行。

金融稳定委员会1月建议，应加强对资产规模超过1,000亿美元的基金的监管，不过细节未定。按照这一门槛，有14家基金在监管范围内，全部都在美国。

该行业称，金融稳定委员会的提案只关注基金规模太过简单化。他们质疑为什么要针对基金公司，因为爆发危机又不是基金公司的责任。

新计划细节仍然不是很详细，但基金管理行业消息人士称，考虑的工具包括在危机时期直接限制基金的市场活动，以确保稳定。由于计划的敏感性，该消息人士要求匿名。

国际证监会组织(IOSCO)主席Greg Medcraft称，就监管该行业而言，同时监控基金业自身以及市场紊乱风险的“兼顾”方法更好一些。

“但这要根据实际情况而定。首先你们都得清楚，为什么基金带来系统性风险；先找出风险所在，再谈怎么处理基金，”Medcraft周三对路透称。

他拒绝评论具体举措。

G20一消息人士称，全球基金行业对金融稳定委员会的初始计划反应过度，目前正在重新审视。

“门槛就只是门槛，只是收集信息的第一步。市场活动显然是要受监管的，”G20消息人士称。