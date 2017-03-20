焦点：G20公报不提反贸易保护主义 出口大国德国遭遇严重挫败

路透德国巴登-巴登3月19日 - 经济学家们周日称，全球财政金融领袖没有就抵制保护主义和支持自由贸易取得一致立场，这对于20国集团(G20)进程而言是一次倒退， 并对包括此次会议主办国德国在内的出口主导型经济体的增长构成风险。

G20财长和央行总裁在德国巴登-巴登举行的两日会议结束后，放弃了对保护全球贸易自由和开放的承诺，这默许了美国不断抬头的保护主义。

财金领袖们只在主要公报中象征性地提到贸易，称G20将一起努力增强贸易对本国经济的贡献。

“在贸易问题上的软弱措辞，对于G20轮值主席国德国而言是一次失败，”德国智库Ifo的经济学家Gabriel Felbermayr向路透表示。

“特别是东道国德国是全球的出口大国之一，其经济繁荣比其他国家更为依赖市场开放。”

民间消费和政府支出成为德国经济增长的主要推动力，但出口仍占其国内生产总值(GDP)的45%左右。

Felbermayr称，“没有提及抵制保护主义，显然打破了传统。”

德国工商联会(DIHK)表示，对贸易问题闪烁其词，是多边贸易秩序受到的重大挫折。

DIHK对外贸易分析师Volker Treier对路透表示，“这对所有贸易国家都是一个警告，对德国经济也是如此。”

德国副总理加布利尔(Sigmar Gabriel)曾表示，如果特朗普政府实施保护主义举措，那么欧盟应把经济政策重新聚焦于亚洲。

德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)对周六没有明确反对保护主义予以淡化处理，他表示一些代表没有被授权支持深远的商业承诺。

特朗普政府已经退出一项关键的贸易协议，并提议征收新的进口税。

德国努力在与会者同意采纳的一份单独文件中，保留了一些之前G20公报关于支持自由贸易和开放市场的惯用措辞。

这份文件列出的原则总结了对政府的改革建议，以提高经济应对未来冲击的韧性。

G20一位高级官员说，提高经济韧性原则可能比公报更重要，因这也会被7月在汉堡举行的G20领导人峰会采用。(完)