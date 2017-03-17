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国际财经 | 2017年 3月 17日 星期五 18:13 BJT

G20财经首长将重申反对货币竞贬 保护主义议题尚未达成共识

路透巴登巴登3月17日 - 根据路透看到的公报初稿，20国集团(G20)财经首长会议将重申反对货币竞贬，并警告汇率波动风险，但G20尚未在贸易和保护主义问题上取得一致立场。

公报初稿内容仍有可能改动，并将于周六公布。公报初稿并称，货币政策将继续支持经济增长和物价稳定，但仅靠货币政策不会带来均衡增长。(完)

(编译 许娜；审校 蔡美珍)
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