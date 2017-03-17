G20财经首长将重申反对货币竞贬 保护主义议题尚未达成共识

韩国央行连续第11个月维持利率在纪录低位1.25%不变 符合预期
韩国央行媒体官员称，货币政策委员会将指标利率维持在1.25%不变，未进行详细说明。韩国央行总裁李柱烈0220GMT将召开记者会。
路透巴登巴登3月17日 - 根据路透看到的公报初稿，20国集团(G20)财经首长会议将重申反对货币竞贬，并警告汇率波动风险，但G20尚未在贸易和保护主义问题上取得一致立场。
公报初稿内容仍有可能改动，并将于周六公布。公报初稿并称，货币政策将继续支持经济增长和物价稳定，但仅靠货币政策不会带来均衡增长。(完)
(编译 许娜；审校 蔡美珍)
韩国央行媒体官员称，货币政策委员会将指标利率维持在1.25%不变，未进行详细说明。韩国央行总裁李柱烈0220GMT将召开记者会。
路透纽约5月24日 - 知情消息人士说，Facebook已经签署协议，Vox Media、BuzzFeed、ATTN、Group Nine Media等这些千禧世代爱用的新闻及娱乐内容制作商，将为Facebook即将推出的视频服务来制作节目，内容有长格式和短格式，而且有广告插播。
路透纽约5月24日 - 美元周三下滑，此前美国联邦储备委员会(FED/美联储)发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。