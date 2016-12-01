德国财长呼吁G20合作解决全球的问题

路透柏林11月30日 - 德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)周三呼吁20国集团(G20)，进一步紧密合作，抵住美国总统当选人特朗普推动的向保护主义发展。

德国周四开始接任G20轮值主席国，总理默克尔希望利用这个平台确保多边合作。特朗普当选美国总统可能不利于多边合作。

朔伊布勒称，民族主义和保护主义不是对全球化的正确回应，强调开放市场和全球贸易的重要性。

“我们不能逆转全球化，也不想要逆转，”朔伊布勒称。“只有我们进一步紧密合作，才能解决这个世界的问题。”

德国官员们私下承认，担任G20轮值主席并非易事，但他们提及了主席国的座右铭“型塑一个交融的世界”(Shaping an Interconnected World)，暗示他们打算进一步推进全球化，而非加以拆解。

自从2008年爆发全球金融危机以来，G20一直是世界主要国家领袖协调经济政策的主要论坛。

朔伊布勒表示，“我们必须预期将来会经历金融及经济危机。”

然而德国在担任主席国期间面临备感压力的时程，包括明年9月的联邦选举，在那之后可能进行联合政府协商。这意味着德国必须试图在7月7-8日G20峰会之前完成更多事务。

一名G20国家官员表示，“祝他们好运。”

经济政策方面，朔伊布勒呼吁在货币政策正常化的同时实行结构性改革，藉以支撑经济成长。

他说，“我们需要一个循序合宜的货币政策正常化时程。”(完)