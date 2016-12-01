德国财长呼吁G20合作解决全球的问题

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透柏林11月30日 - 德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)周三呼吁20国集团(G20)，进一步紧密合作，抵住美国总统当选人特朗普推动的向保护主义发展。
德国周四开始接任G20轮值主席国，总理默克尔希望利用这个平台确保多边合作。特朗普当选美国总统可能不利于多边合作。
朔伊布勒称，民族主义和保护主义不是对全球化的正确回应，强调开放市场和全球贸易的重要性。
“我们不能逆转全球化，也不想要逆转，”朔伊布勒称。“只有我们进一步紧密合作，才能解决这个世界的问题。”
德国官员们私下承认，担任G20轮值主席并非易事，但他们提及了主席国的座右铭“型塑一个交融的世界”(Shaping an Interconnected World)，暗示他们打算进一步推进全球化，而非加以拆解。
自从2008年爆发全球金融危机以来，G20一直是世界主要国家领袖协调经济政策的主要论坛。
朔伊布勒表示，“我们必须预期将来会经历金融及经济危机。”
然而德国在担任主席国期间面临备感压力的时程，包括明年9月的联邦选举，在那之后可能进行联合政府协商。这意味着德国必须试图在7月7-8日G20峰会之前完成更多事务。
一名G20国家官员表示，“祝他们好运。”
经济政策方面，朔伊布勒呼吁在货币政策正常化的同时实行结构性改革，藉以支撑经济成长。
他说，“我们需要一个循序合宜的货币政策正常化时程。”(完)
(编译 王丽鑫/张明钧; 审校 戴素萍/张荻)
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