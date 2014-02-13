G20会议将聚焦提振全球经济成长的四大方向

图中分别为土耳其里拉和美元纸币。 REUTERS/Murad Sezer

路透2月12日 -一名20国集团(G20)官员称，全球财金领袖下周在悉尼聚会时，将聚焦提振全球经济成长的四项重点；但新兴市场对美国货币政策的疑虑将笼罩此次磋商。

G20财政部长和央行总裁将讨论，财政和货币政策需进行哪些改变，及应采取怎样的结构性改革，才能推动全球经济比当前更快速地成长。

澳洲为此次会议的轮值主席。会中讨论的四大重点领域包括投资、就业、贸易和竞争。

“部长们在悉尼的会中将决定实现强劲、可持续且平衡增长的若干目标，并决定其希望追求的雄心程度：看是否应设定一些数值目标，”该名参与会议筹备的官员称。

“可能会有几种情况出现--如果我们继续现行政策就会这样发展，如果进行一些结构改革、加快缩小产出缺口，就会走上不同的路线，”该官员称。

新兴市场的动荡可能让各国政要的讨论更加复杂化。新兴市场1月开始陷入动荡，因市场担忧中国经济增长放缓幅度超出预期，以及美国联邦储备委员会(美联储/FED)收紧政策的步伐也将快于预期。

随着资本逃离新兴市场，土耳其、南非、印度和巴西央行提高了利率，以遏制本币贬值引发通胀上升。

上述政策举措将无助于这些国家的经济增长。

“如果想要吸引投资，就需要有较低的利率；但若要留住资本，又必须要升息--他们陷入了怎么做都是输的局面，”该G20官员说。

“应对动荡的举措是升息，有些国家的升息幅度很高，比如土耳其。但这些国家的实质增长肯定会付出代价，即便他们稳定了汇率，”这名官员指出。

**新兴市场与美国**

该官员表示，尽管美国表态坚持缩减购债步伐，一些新兴市场国家也指责美国未能明确传达出其意图，不足以阻止市场大跌。

“因为担心对新兴市场的影响，美国就推迟收紧政策，即便这会导致美国通胀压力上升，而且会让美联储稍后收紧政策的力度提高，这就是好政策吗？”

“这与美联储根据美国的情况收紧政策，然后逐步进行相比，是理想的做法吗？这些将是需要讨论的问题。”该官员说。

新兴市场国家也要表达对美国的不满，因美国政府不批准2010年使发展中国家在国际货币基金组织(IMF)改革拥有更大话语权的改革决定。

“美国将遭受抨击，”G20官员表示，并称G20最后公报中肯定会提及美国货币政策的问题。

但这位官员称，如果新兴市场国家在悉尼的会议上提出建议以在G20层面来解决他们的问题，那么他们会提什么建议，这一点还不明朗。

美联储新掌门叶伦本周国会作证没有显示出改变策略的倾向，称如果数据整体上支持决策者对就业市场改善和通胀上升的预期，那么美联储可能继续以审慎步伐来缩减刺激。(完)

(编译 张若琪/朱晓军/杜明霞/李爽 审校 张荻/石冠兰)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。