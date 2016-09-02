分析：G20寻求各方促进全球经济成长 但财政刺激仍无着落

路透伦敦/法兰克福9月2日 - 出席本周末中国峰会的各国领导人，可能重申采取税收和支出政策刺激全球经济的承诺，但采取重大新举措的可能性显得很渺茫。

随着关于过度依赖央行来解决金融危机后遗留问题的担忧增强，有些初步迹象显示，一些当局对于公共支出的态度有所松动。

欧盟在执行预算规则方面，对于一些成员国的态度已经软化。而直到最近还希望在2020年前消除大笔赤字并实现盈余的英国，正在考虑采取财政刺激措施来减轻退欧公投的冲击。

而受到全球经济成长缓慢拖累的美国，希望其关于各国政府应该采取更多努力来刺激经济的呼声能在本次G20会议上受到重视。20国集团(G20)各国总统和总理周日和周一将在中国杭州开会。

“我不是说世界上每个国家都会加入，宣称他们正在使用手中的财政工具，但若观察现实情况，已经运用了更多财政工具，”美国财政部长雅各布·卢周三在布鲁金斯学会表示。

2015年，G20领导人表示他们将使用财政工具来协助经济成长，但同时强调缩减债务的重要性。

日本上月宣布13.5万亿(兆)日圆的支出计划，当中包括基础建设支出及低收入家庭补助等等；日本过去约20年来一直试图振兴经济。

但由于许多国家财政状况仍欠佳，目前还没有什么刺激成长的重大行动。

在金融危机发生以来近10年时间，许多央行官员对于其所祭出的大胆刺激措施没有政府措施跟进而感到恼火。

“货币政策没有能力解决像生产率增长放缓这样的长期问题，”美联储副主席费舍尔周日称，他呼吁华府加大对基础设施和教育领域的投资，以激励正在缓慢复苏的美国经济。

**共担重任**

在欧洲，央行官员们的挫折感甚至更为明显。尽管欧洲央行(ECB)把利率降到了零以下，欧洲经济增长还是比美国疲弱。

很多欧元区国家政府仍在与金融危机遗留下来的债务和赤字做斗争。

坐拥创纪录预算盈余的德国支出能力最强，但德国政府有着节省度日的根深蒂固观念，并且维持预算平衡是总理默克尔2017年选战的基础理念。

法国和意大利已经在挑战欧盟预算规章的支出上限，因此重振经济的努力将不得不来自于可能令人痛苦的就业改革，而这将激怒有权有势的利益团体，见效的过程会很慢。

“自2007年以来我们看到的结构性改革都是欠周全和三心二意的。”欧洲央行执委科尔上周末在杰克森霍尔会议上表示。

鉴于欧元区内主要国家不愿进行改革或者扩大支出，今年为弥补区内难民危机而拿出的额外支出到明年便会消失殆尽。

英国方面，祭出的任何刺激措施规模都将端视公投后经济放缓的程度。到目前的数据显示，英国经济所展现的韧性要胜于预期。

不止各国央行官员敦促政府要利用借款成本处于纪录低点的契机采取行动。

国际货币基金组织(IMF)周四呼吁20国集团(G20)领导人采取更有力措施以提振需求。IMF曾预估，若发达经济体的增长率能持续上升1个百分点，就会使其债务比率在十年内下降到危机前水平。

像养老基金、保险商这样的大型长线投资者，在更深层次的市场看到了基础设施相关资产收益率上升的希望。

“从希望有人分担支持经济活动责任的货币政策制定者...到不得不继续支持创造就业岗位的政府，还有乐于补充公共部门的投资者，都表现出了兴趣，”瑞士信贷全球投资策略主管Nannette Hechler-Fayd'herbe称。

但对于政府而言，用于研究新措施以支持经济的时间越长，一些投资者就会愈发担忧经济增长持续低迷、债务高企、银行疲弱、资产价格泡沫日益扩大这些方面的风险。

安联首席经济顾问埃里安(Mohamed El-Erian)称，应对全球经济隐忧的时间已经不多了。

他在金融时报刊载的一篇文章中称，急需转向更全面的方式，包括增加基础设施支出，以及进行其它有利于经济增长的改革。

“如果决策方式没有演变成更全面的应对方式，低增长则会演变成周期性的衰退，不平等现象将会增加，令人不安的金融秩序混乱将会取代人为的金融稳定，”埃里安说。(完)