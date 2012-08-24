G20在9月谷物报告出炉後或提出应对粮价上涨计划

* 20国集团等待9月中旬供给数据出炉

* 韩国呼吁G20对谷物价格采取行动

* 主要讨论点在於避免单方面的贸易障碍

路透巴黎8月23日电---一名官员周四表示,20国集团(G20)国家高官将在下周讨论粮食价格涨势所敲响的警钟,并讨论如何因应市场波动,但在9月中旬谷物供应报告出炉之前不太可能做出任何决策.

由於美国出现旱灾,俄罗斯及黑海地区收成欠佳,已经引发新一轮的食品供给和通胀疑虑,而这已经是粮食价格四年来第三度飙涨.

法国、美国及G20轮值主席国墨西哥将在周一召开电话会议,讨论是否需要召开紧急全球会议,力图避免2008年粮价大涨造成穷国骚乱的景况再现.

这场电话会议召开之前,韩国总统李明博办公室称,李明博已致函G20成员国,呼吁他们采取联合行动平稳国际粮价.

但一名法国农业部官员向路透表示,G20将等待9月中旬农业市场资讯系统(Agricultural Market Information System, AMIS)报告出炉,该报告将会对谷物供给描绘出更为清晰的轮廓.

"这场电话会议将对当前情势作出判断."该名官员表示.

"AMIS报告还要等两周左右才会出炉,因此我们宁愿等到9月10-15日间才会在政府的层级、以及我们做为G20农业体系协调者角色做出决定."他说道.

国际谷物理事会(IGC)周四报告显示作物产出前景不断恶化,全球玉米和小麦库存料抵达多年低点.

但G20领导人控制价格的有效工具却十分有限,预计不会很快出台果断措施.(G20)讨论的重点将包括避免出现单边贸易限制的情况.

全球小麦主要供应国俄罗斯在2010年公布了粮食出口禁令,因当时乾旱损及作物生产并推动粮食价格飙升.今年再度迎来乾旱和酷热天气,这令市场担忧可能会出现类似举动.

"首先要避免采取单边行动,虽然单边措施能解决单个国家的问题,但会导致价格涨势恶化,比如出台出口禁令,或者对出口或进口商品征税,"该官员说.

但法国农业部长勒弗尔承认控制粮食价格会很困难.

"我们将考虑控制粮食价格的方法,"勒弗尔对法国电视台i>tele说,"对於谷物来说,这更加困难,因为他们的价格受市场决定."(完)

--编译/审校 张明钧/侯向明/徐文焰

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