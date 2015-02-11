综述：G20会议誓言采取行动推动经济增长 关注希腊问题

数据观测：4月中国CPI料温和回升PPI续回落 工业、投资和消费均放缓
预估中值 前值 预估区间 上年同期 预测数
路透伊斯坦布尔2月10日 - 20国集团(G20)财长周二为全球经济增长勾勒出一幅充满不确定性的前景，誓言必要时将动用货币及财政政策来消除经济陷入停滞的风险。
美国在会上敦促各国不要利用汇币贬值来刺激出口。这表明华盛顿开始警惕其盟国有可能通过操纵汇率来支持经济增长。
美国财政部长雅各布·卢暗示，德国和欧洲其他国家应进行赤字支出，称如果只有美国一枝独秀，那么全球经济也无法顺利前行。
雅各布·卢在会议间隙对记者表示：“欧洲有必要施行更多财政政策。存在着需求缺口。各个国家有不同程度的财政空间。有财政空间，他们就应该利用它来推动需求。”
“这就好比一辆车，只有一个轮胎气足，而其他三个轮胎都气不足。如果只有美国这只轮子气足，则全球经济也不能平稳前进。”
G20财长和央行总裁在伊斯坦布尔开会之际，正值全球经济艰困之时：主要经济体增长快慢不一、货币政策分化、希腊问题又给欧洲投下新的阴影。
德国经常帐盈余创下纪录高位，对于G20要求增加支出和刺激需求的呼声，该国一直不为所动。G20最终公报也承诺，要让债务与产出之比处于可持续的轨道。
不过，德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)对于欧洲前景给出了比较乐观的评价，称全球经济增长预估正在改善，而且这不仅仅是因为美国经济活动增强。
“与此同时，欧洲的经济增长预估也在改善，”他称，“总之，情况并不糟糕。”
公报指出，欧元区和日本的经济增长缓慢，一些新兴市场经济体的成长正在放缓。公报乐见欧洲央行的量化宽松，并称此举将进一步支撑欧元区复苏。
公报还称，油价大跌也将给全球经济成长带来一些提振。
对于土耳其给各国设定具体的投资目标以刺激需求的建议，G20官员似乎没有采纳。
**货币冲突？**
美国财政部的一位官员表示，雅各布·卢在伊斯坦布尔的会议上强调有必要坚持当前的汇率政策承诺，其中包括不要让货币竞相贬值。
该官员称，“雅各布·卢着重强调...我们致力于确保美国工人和企业获得公平的竞争环境，各国不应利用汇率来促进出口。”
美联储今年看来势必升息，这与欧洲央行和日本央行大量印钞的作法形成鲜明对比。
这种情况导致美元被推高。美国政府基本上接受了欧元和日圆贬值的现实，因为这是经济刺激举措不可避免的后果，而美国一直呼吁欧洲和日本采取措施刺激经济复苏。
欧洲央行管理委员会委员暨法国央行总裁诺亚称，没有迹象显示货币战正在酝酿，而且此次会议也表明各国普遍理解放松货币政策的必要性。
诺亚对记者称，过去曾有过货币竞相贬值的疑虑，但现在这些疑虑已经消失。
“G20所有国家明显存在共识，都认为采取这些货币政策是出于国内原因，是为了实现央行的物价目标，”他表示。
日本央行总裁黑田东彦对记者表示，会议上无人批评其激进的货币宽松政策。
**希腊阴影**
公报也呼吁各国协调行动打击恐怖组织的资金活动，呼吁以“制定指导方针以加强支付系统的透明度，藉此降支付系统被用于恐怖主义融资与洗钱的风险。”
官员表示，最终公报没有特别提及希腊，但希腊与欧元区达成新债务协议的努力，却是会议期间各双边会谈及其它分组讨论的重要议题。
魏德曼接受路透采访时表示，希腊需要作出可信的努力才能重新站稳脚跟，应该收紧公共财政和推进经济改革。这表明他无意在与希腊的僵持局面中让步。
他也称欧元区受金融稳定风险影响的可能性已远低于从前，银行因对希腊敞口缩小而稳定性提高，目前受间接影响的风险也降低。(完)
(编译 孙茉莉/许娜/张荻/陈宗琦；审校 张涛)
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日本财务省提议设立与东南亚国家的双边外汇互换机制，规模高至400亿美元。这样在金融危机期间，日本可以向这些国家提供日圆资金。财务省在声明中称，此项提议是在日本和东南亚国家联盟(ASEAN)成员国于日本举行的财长和央行总裁会议上提出的。此举旨在在资金紧张时期，使得那些在东南亚扩张业务的日本公司以及其他需要日圆的企业更容易获得日圆资金。根据双边互换安排，每个国家可以选择以日圆或美元形式收取资金。
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