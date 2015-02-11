综述：G20会议誓言采取行动推动经济增长 关注希腊问题

2月10日，20国集团(G20)财长和央行行长在伊斯坦布尔拍摄合影。 REUTERS/Osman Orsal

路透伊斯坦布尔2月10日 - 20国集团(G20)财长周二为全球经济增长勾勒出一幅充满不确定性的前景，誓言必要时将动用货币及财政政策来消除经济陷入停滞的风险。

美国在会上敦促各国不要利用汇币贬值来刺激出口。这表明华盛顿开始警惕其盟国有可能通过操纵汇率来支持经济增长。

美国财政部长雅各布·卢暗示，德国和欧洲其他国家应进行赤字支出，称如果只有美国一枝独秀，那么全球经济也无法顺利前行。

雅各布·卢在会议间隙对记者表示：“欧洲有必要施行更多财政政策。存在着需求缺口。各个国家有不同程度的财政空间。有财政空间，他们就应该利用它来推动需求。”

“这就好比一辆车，只有一个轮胎气足，而其他三个轮胎都气不足。如果只有美国这只轮子气足，则全球经济也不能平稳前进。”

G20财长和央行总裁在伊斯坦布尔开会之际，正值全球经济艰困之时：主要经济体增长快慢不一、货币政策分化、希腊问题又给欧洲投下新的阴影。

德国经常帐盈余创下纪录高位，对于G20要求增加支出和刺激需求的呼声，该国一直不为所动。G20最终公报也承诺，要让债务与产出之比处于可持续的轨道。

不过，德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)对于欧洲前景给出了比较乐观的评价，称全球经济增长预估正在改善，而且这不仅仅是因为美国经济活动增强。

“与此同时，欧洲的经济增长预估也在改善，”他称，“总之，情况并不糟糕。”

公报指出，欧元区和日本的经济增长缓慢，一些新兴市场经济体的成长正在放缓。公报乐见欧洲央行的量化宽松，并称此举将进一步支撑欧元区复苏。

公报还称，油价大跌也将给全球经济成长带来一些提振。

对于土耳其给各国设定具体的投资目标以刺激需求的建议，G20官员似乎没有采纳。

**货币冲突？**

美国财政部的一位官员表示，雅各布·卢在伊斯坦布尔的会议上强调有必要坚持当前的汇率政策承诺，其中包括不要让货币竞相贬值。

该官员称，“雅各布·卢着重强调...我们致力于确保美国工人和企业获得公平的竞争环境，各国不应利用汇率来促进出口。”

美联储今年看来势必升息，这与欧洲央行和日本央行大量印钞的作法形成鲜明对比。

这种情况导致美元被推高。美国政府基本上接受了欧元和日圆贬值的现实，因为这是经济刺激举措不可避免的后果，而美国一直呼吁欧洲和日本采取措施刺激经济复苏。

欧洲央行管理委员会委员暨法国央行总裁诺亚称，没有迹象显示货币战正在酝酿，而且此次会议也表明各国普遍理解放松货币政策的必要性。

诺亚对记者称，过去曾有过货币竞相贬值的疑虑，但现在这些疑虑已经消失。

“G20所有国家明显存在共识，都认为采取这些货币政策是出于国内原因，是为了实现央行的物价目标，”他表示。

日本央行总裁黑田东彦对记者表示，会议上无人批评其激进的货币宽松政策。

**希腊阴影**

公报也呼吁各国协调行动打击恐怖组织的资金活动，呼吁以“制定指导方针以加强支付系统的透明度，藉此降支付系统被用于恐怖主义融资与洗钱的风险。”

官员表示，最终公报没有特别提及希腊，但希腊与欧元区达成新债务协议的努力，却是会议期间各双边会谈及其它分组讨论的重要议题。

魏德曼接受路透采访时表示，希腊需要作出可信的努力才能重新站稳脚跟，应该收紧公共财政和推进经济改革。这表明他无意在与希腊的僵持局面中让步。

他也称欧元区受金融稳定风险影响的可能性已远低于从前，银行因对希腊敞口缩小而稳定性提高，目前受间接影响的风险也降低。(完)

(编译 孙茉莉/许娜/张荻/陈宗琦；审校 张涛)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。