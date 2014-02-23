G20渴望更快的经济成长 但缺乏详细路线图

* G20同意给未来五年确定更快的成长目标--消息人士

* 将通过结构性改革促进经济成长，改革计划料在11月前达成共识

* 新兴国家要求央行协调行动的呼声得到支持

路透悉尼2月23日 -一名消息人士称，20国集团(G20)已采纳未来五年经济成长至少增加2个百分点的目标，显示他们乐观认为危机期间的最严厉撙节阶段已经过去。

一名要求匿名的G20官员表示，为期两天的G20财长与央行总裁会议最后公报表示，他们将争取把整体经济成长提高“逾2个百分点”。

消息人士称，最终公报包括，承诺采取具体措施来增加投资和就业，以及其它一些改革措施。G20国家占全球经济的85%左右。

公报还认可新兴国家的担忧，即美联储应考虑缩减刺激政策带来的冲击。公报称，各国央行应该注意货币政策对于全球经济的影响。

消息人士称，G20公报还表示，国际货币基金组织(IMF)给予新兴国家更多发言权的改革陷入停滞，对此“深表遗憾”。

IMF为G20会议准备的一份文件估计，结构性改革将在未来五年把每年全球经济成长率提高约0.5个百分点，把全球经济产出提高2.25万亿美元 。G20此次提出的经济增长计划全盘借鉴了这份文件。

IMF预测今年全球经济成长3.75%，2015年成长4%。

目前上述成长目标仍然比较模糊，关于各国将如何达成目标以及如果达不到目标会有何后果，相关的路线图还没有。这次会议的目的是现在提出上述目标，然后让各国制订行动方案和经济成长策略，准备在11月的G20领导人峰会上提交。

就任何目标达成共识，对于G20来说都是一大进展。G20以前未能就财政和经常账目标达成共识。本次会议与前几次会议相比也发生了巨大变化，前几次他们还在争论应该强调经济增长还是预算节约。(完)

(编译 张涛；审校 白云)

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