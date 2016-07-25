焦点：G20誓言加强经济增长的包容性 但取得效果将需要时间

7月24日，G20财长及央行行长在成都出席会议期间合影。 REUTERS/Ng Han Guan/Pool

路透成都7月24日 - 面对英国公投退欧和美国总统竞选背后所反映出的反贸易与经济民族主义动向，20国集团(G20)财经官员加强承诺，决心实现“包容性”增长的目标。

但G20的一些官员与分析师认为，这将是一个长期任务。

当然，这些努力不太可能很快取得效果，来不及影响11月的美国总统选举。共和党的特朗普和民主党的希拉里克林顿均表示反对跨太平洋伙伴关系协定(TPP)。

在中国成都结束两日的会议之后，G20财长和央行行长承诺，决心使用所有政策工具以促进经济的“包容性”增长，保护开放性的贸易体系。这明显加强了以前关于这个议题的声明。

“增长成果应在国家内和国家间得到更广泛的分享以促进包容性。”周日公布的G20财长和央行行长会公报指出。

“我们强调，开放的贸易政策和强劲、安全的全球贸易体系对促进全球经济包容性增长具有重要意义，我们将采取进一步行动重振全球贸易和提升投资。”公报称。

这与特朗普上周在美国共和党代表大会上接受总统候选人提名的演讲形成鲜明对比。特朗普承诺他将为“遭到遗忘、忽视和抛弃”的美国人发声。

“跨太平洋伙伴关系协定(TPP)不仅会摧毁我们的制造业，还会使美国服从于外国政府的裁决，”特朗普说。

“我承诺永远不会签署任何会伤害我们的工人，或者削弱我们的自由和独立性的贸易协议。我会代之以与各个国家分别达成单独的协议。”

特朗普还威胁要对从中国和墨西哥进口的产品征收惩罚性关税，并表示他将重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)，尽管美国、加拿大和墨西哥之间企业供应链的一体化已有22年。

希拉里的竞选伙伴--来自佛吉尼亚州的参议员凯恩(Tim Kaine)--周六宣称，他反对目前形式的TPP协议，而就在一周前他还对这项协议的“高标准”发表了一些正面评价。

最新表态让他的意见与希拉里变得一致，后者也称希望重新协商TPP。如果美国国会今年稍晚试图通过TPP协议，他的立场去除了另一张潜在的“赞成”票。

美国财长雅各布·卢在周日的记者会上表示，英国脱欧使G20会议的重要议程中又加入了一个棘手问题。

“在英国决定脱欧之后，有必要重视包容性增长问题，这是此次讨论的一个题目，这一点很重要。”

**不可能很快实现**

美国俄亥俄杨斯镇州立大学政治教授Paul Sracic表示，G20的转变表明，全球经济决策者意识到经济民族主义倾向在全球范围内迅速升温，有可能导致保护主义。

他在电话采访中谈及G20公告时称，“这是第一步，但步伐太小并且太晚。”

“美国下届政府，无论哪个党派，都不会像奥巴马政府那样对全球经济关系那么友好。政客要遵从选民的意愿。”

国际货币基金组织(IMF)第一副总裁利普顿表示，虽然扭转“民粹主义思潮上升势头”需要时间，但G20国家必须采取行动，以确保全球化继续充当未来经济增长的引擎。

利普顿称，“这能很快实现吗？可能不行，但从另一方面说，如果我们有一个良好的开端，它将更加令人信服地表明，这个体系值得维持和追求。”(完)