综述：G20会议担忧全球经济增长“温和”以及大宗商品经济体疲弱

4月16日，美国华盛顿，国际货币基金组织（IMF）总裁拉加德在国际货币基金组织第33届国际货币与金融委员会（IMFC）会议后的新闻发布会上讲话。 REUTERS/Joshua Roberts

路透华盛顿4月15日 - 20国集团(G20)成员国的财金领袖周五称，近期金融市场的复苏使他们感到鼓舞，但同时亦警告全球经济增长“依然温和且不均衡”，以大宗商品为经济基础的经济体表现疲软，仍带来威胁。

G20国家财长和央行总裁在华盛顿会议后发表公报重申，将避免货币竞争性贬值，但对于避免经济增长陷入停滞并未提出新的倡议。

G20与会官员对金融市场的看法略为变得正面，称自2月上海会议以来，全球经济继续复苏，金融市场基本恢复到今年年初以前的水平。

“但是，增长依然温和且不均衡，全球经济前景持续面临较多下行风险和不确定性，包括金融市场持续波动，大宗商品出口国面临挑战和低通胀。”公报称。

公报还指出，地缘政治冲突、恐怖主义、难民流动以及英国可能脱离欧盟的冲击也使全球经济环境复杂化。

公报重申G20的承诺，将“灵活实施财政政策”，以促进增长、创造就业和提振市场信心。公报保留了成员国“将继续研究政策措施”这一措辞，但补充称政策措施将“适合各国的国情”。

美国财长杰克卢在记者会上表示，如何促进经济增长，“并没有一个放之四海皆准的答案”，他补充说，每个国家需要决定什么是最适合自己的结构性改革、货币政策和财政支出。

但他强调，对日本和中国而言，推行结构性改革非常重要--中国需要削减过剩的工业产能，日本则要改革农业和其它关键产业。他说，两国都需要一些社会性支出以支持失业工人。

本次G20会议召开之际，富裕国家正面临日益增大的压力，要求提高基础设施支出、放宽产业监管并刺激就业。与此同时，一些重要的大宗商品出口型经济体经济表现疲弱，特别是巴西，正在经历几十年来最严重的衰退。

G20官员还进一步承诺，将采取措施以解决钻法律漏洞逃税的问题，并加强税务信息共享。

**汇率忧虑**

尽管公报重申汇率问题的承诺，但华盛顿会议上对于汇率(特别是美元贬值)以及一些央行采行负利率等问题仍然存在分歧。

日本财政大臣麻生太郎表示，G20针对汇率问题达成的一致，并不能排除在外汇市场采取恰当行动，以防止汇率过度的无序波动。本周稍早日圆兑美元触及17个月高位。

德国财长朔伊布勒本周对欧洲央行的负利率政策发出警告，称这将损害银行获利能力以及德国储户的利益。

欧洲央行的消息人士告诉路透，央行并不乐见美元近期的贬值，但将其视为美国联邦储备理事会(美联储)对经济发表谨慎展望的一种自然结果，认为没有理由去采取行动打压欧元。

“由于美联储调降升息预期，美元走软，我们需要避免留下我们对汇率设有目标的印象，”三位消息人士中的一位这样说道。(完)