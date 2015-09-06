拉加德称美联储不应匆忙决定加息

路透安卡拉9月5日 - 国际货币基金组织（IMF）总裁拉加德周六称，美联储不应匆忙决定加息，而是应当在确定不会出尔反尔才行动。

许多新兴市场经济体担心，美联储加息会引发资本从新兴经济体流向以美元计价的资产，导致市场动荡，从而伤及经济增长。

拉加德在20国集团（G20）会议后的新闻发布会上称，与会的财长及央行行长们在G20会议上全面地讨论过该问题。

“要我说，要行动就要一劳永逸，”拉加德称。“换句话说，就是别试一试，不行再回来。”

“因此，IMF的看法是，在确实要采取行动前，最好是确定数据绝对证实不论是从物价稳定方面还是在就业及失业方面都不存在不确定性，”拉加德说。

“这就要求要在曲线中，而不一定是在曲线前或在曲线后。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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