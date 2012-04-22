G20承诺注资令IMF放贷能力增逾一倍

* G20承诺,若欧元区危机恶化,将会协助IMF

* 主要新兴国家同意协助提高IMF资金

* G20承诺给予新兴国家更大的话语权

* 投资人乐见IMF提高援助能力,但欧元区危机犹在

记者 Lesley Wroughton/Jan Strupczewski 编译 王冠中

路透华盛顿4月20日电---全球主要国家周五承诺向国际货币基金组织(IMF)提供4,300亿美元新资金,令其放贷能力增加逾一倍,以其保护全球经济不受欧元区债务危机的冲击.

20国集团(G20)承诺注资,目的是要确保在欧元区债务问题扩大并威胁脆弱的全球复苏时,IMF能够果断地做出回应.

"这点非常重要,绝对有必要,是种集体决心的展现,"IMF总裁拉加德说."在新的注资下,我们实际上有超过1兆(万亿)美元的资金,这个金额让我有飘飘然的感觉."

1兆美元资金是包括IMF现有和新取得的资源,以及已经承诺的贷款.

IMF将可利用新增的资金来协助有需要的国家或地区.但欧元区危机是推动增加放贷能力的原因,而官员和投资人均表示,这只是争取到时间让欧洲进行更多的经济改革.

希腊、爱尔兰和葡萄牙均已获得纾困.投资人现在担心欧元区第三和第四大经济体意大利和西班牙可能无法迅速降低自身的债务负担,将被迫步上这些国家的後尘.

IMF传统上是向陷入困境的新兴国家提供援助,但欧元区债务危机已使得大型工业国家成了新的焦点.而持续争取在IMF有更大话语权的新兴国家,也加入了承诺提供注资的行列.

中国人行发布声明称,在IMF提高放贷能力的行动中,中国不会缺席,但声明并未提及确切的金额.

**严重经济威胁**

对於债务危机的担忧成了本周在华盛顿举行的IMF和世界银行会议的重要议题,其中西班牙面临严厉的检视.

IMF已警告称,该危机是全球经济扩张最大的风险,但G20在声明中称重大冲击的威胁已经开始消退.IMF在1月时估计需要6,000亿美元的新资金,但拉加德将该金额降至4,000亿美元,称欧洲已采取的消弭危机行动已降低了风险.

在外汇市场方面,投资人乐见G20的行动,欧元因此受到提振,录得2月以来最佳单周表现.

但在投资人对於IMF扩大放贷能力能够遏止欧元区问题缺乏信心的迹象下,西班牙和意大利债券周五均面临压力.西班牙10年期公债收益率(殖利率)一度升破6%.

法国农业信贷集团的利率策略全球主管David Keeble表示,IMF提高放贷能力只是解决欧元区危机的开端.

"4,300亿美元是不错的规模.我想他们还会取得更多一些的资金,但市场终究会得到一个结论是,不管金额多大都不够,"他说.

诚然,IMF官员已表示,新资金只能争取到时间,让欧洲继续进行艰难的经济改革.对於欧洲国家是否有足够决心大幅削减预算赤字,或者欧盟政策官员是否口袋掏得够深这类的不安忧虑,冲击了G20在放款资源方面的讨论.

拉加德为欧洲到目前为止所采取的行动做辩护,称其近月来所采行的全套财政、金融和货币措施相当"充足".然而,担任IMF指导委员会主管的新加坡财政部长尚达曼则持较为审慎的态度.

"在建立防火墙一事上,欧洲做的是否足够,真的要视其改革而定,"他说."若其改革失去可信度,若其改革丧失动能,那这个防火墙就不够.因此这完全取决於对改革的决心."

并非G20所有的国家都贡献了新资金.

美国表示,该国在为欧洲银行业提供美元流动性上已做得够多,而加拿大则表示,欧洲需要更努力建立金融防火墙,但该国也没有完全关上提供协助的大门.

"情况有可能会改变,"加拿大财长费海提说.

**新兴市场**

新兴市场获得G20其他夥伴给予的保证,其与日俱增的经济影响力会逐渐在IMF取得更大的话语权.

"我们贡献资金的条件是要求完成IMF配额改革,让新兴国家能有更大的参与度,这做法也被接受了,"巴西财政部长曼特加(Guido Mantega)在G20会议後称.

尽管巴西、俄罗斯、印度、中国、南非等金砖国家已同意提供更多的资金,但每个国家的注资金额并未公布.这项议题将留待6月在墨西哥举行的G20峰会讨论.

G20公报确认,成员国将在10月会议前重新调整IMF权力分配,并维持明年检讨投票席次的计画.公报称,这个行动反映出全球经济版图已大幅变动,新兴国家强劲增长,意味着新兴国家在IMF应有更大的影响力.(完)

--译文审校 李爽

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