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亚洲 | 2016年 7月 20日 星期三 04:05 BJT

标题新闻：IMF首席经济学家称英国公投退欧后外汇市场表现仍有序，G20无须就抑制波动达成普遍共识

国际货币基金组织(IMF)首席经济学家奥伯斯法尔德(Maurice Obstfeld) G20为20国集团

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