G20官员称IMF改革遭遇严重僵局

日本副首相麻生太郎称美日同意打击不公平贸易行为
“日本和美国将积极采取财政、货币政策和结构性步骤三种措施，来实现平衡且力道十足的经济增长，”麻生太郎与美国副总统彭斯会晤后在记者会上说道。(完)
路透华盛顿4月13日 -一名20国集团(G20)官员周日表示，国际货币基金组织(IMF)的改革进程遭遇僵局，尽管全球财经高官宣称，如果美国未能在年底前批准改革方案，他们就将甩开美国实施改革。
在G20和IMF周末开会时，IMF没有能力推进改革，给予新兴市场更大话语权并增强IMF所掌握的资源，似乎是最富争议的话题。
G20财长和央行总裁在最后公报中称，他们对于美国的拖延感到“深深的失望”。
“一些人说，我们需要给美国更大的空间，”这位参加了G20讨论，并要求匿名的官员称。“我要说，我们走进了死路。”
他说，任何打破改革方案的企图都是灾难性的，这不光是对美国而言，对整个G20也是如此，因为多数国家已经通过了批准程序。
目前暂时未获得其他官员的评论。(完)
(编译 徐文焰；审校 张若琪)
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“日本和美国将积极采取财政、货币政策和结构性步骤三种措施，来实现平衡且力道十足的经济增长，”麻生太郎与美国副总统彭斯会晤后在记者会上说道。(完)
路透东京4月18日 - 美国副总统彭斯和日本财务大臣麻生太郎在一份联合声明中表示，双方一致认为两国间的双边经济谈判将围绕三个政策支柱进行，并将在近期内达成实质性结果。
路透北京4月18日 - 中国美国商会周二称，美国应该“动用箭筒中的每一支箭”来确保中国提供公平的商业竞争场所，并警告称2017年可能是美国企业在中国几十年来最为艰难的一年。