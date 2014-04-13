G20官员称IMF改革遭遇严重僵局

路透华盛顿4月13日 -一名20国集团(G20)官员周日表示，国际货币基金组织(IMF)的改革进程遭遇僵局，尽管全球财经高官宣称，如果美国未能在年底前批准改革方案，他们就将甩开美国实施改革。

在G20和IMF周末开会时，IMF没有能力推进改革，给予新兴市场更大话语权并增强IMF所掌握的资源，似乎是最富争议的话题。

G20财长和央行总裁在最后公报中称，他们对于美国的拖延感到“深深的失望”。

“一些人说，我们需要给美国更大的空间，”这位参加了G20讨论，并要求匿名的官员称。“我要说，我们走进了死路。”

他说，任何打破改革方案的企图都是灾难性的，这不光是对美国而言，对整个G20也是如此，因为多数国家已经通过了批准程序。

目前暂时未获得其他官员的评论。(完)

(编译 徐文焰；审校 张若琪)

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