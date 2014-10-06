一周经济焦点:G20/IMF会议将延续对财政撙节与经济成长问题的争论

2014年9月19日在澳大利亚G20和各国央行行长会场拍到的图片。 REUTERS/Lincoln Feast

路透伦敦10月5日 - 本周稍晚全球主要国家决策者将齐聚华盛顿，在美国量化宽松货币政策行将结束之际，他们将考虑如何维持经济复苏。

20国集团(G20)国家财经首脑会议刚刚在两周前举行，所以不难猜测此次会议的争论焦点：多数西方国家将敦促欧元区采取更多举措来支持经济成长，德国将警告不要放松财政撙节。

这样的辩论已经在G20内部持续了三年，目前在欧洲问题上有升温趋势，因法国、意大利等国家不顾德国愿望，要求放宽财政约束，以便为经济改革赢得时间。

“现有规定范围内的灵活性应该允许各国政府解决重大结构性改革所带来的预算成本问题，支撑需求，并形成一套更有利于经济成长的财政政策，”欧洲央行总裁德拉吉周四在央行政策会议后发表讲话称。

美联储将于本月稍晚开始不再利用增发货币购买债券。这一前景已推升美元，并令人担心资金可能从新兴市场向美国回流。

欧元区藉由欧洲央行(ECB)的名义，正尽力制定新的刺激措施，不过到目前为止尚未出台全面的量化宽松(QE)政策。

其中最有效的手段可能要属欧元贬值了，而与之相对的则是美元升值。

欧元兑美元自5月触及高位以来，已下滑近10%。随着美国增发钞票的行动接近尾声，而且市场有关首次升息时间猜测的热度不减，让人有充分的理由相信这一趋势或将持续。

周五发布的强劲的美国非农就业报告也没有改变这种情况。

“我觉得美联储不会因此而改变步伐。我仍然认为第一次升息可能落在年中，”旧金山的Action Economics董事总经理Kim Rupert表示，“我们试图判断的是3月还是6月。”

如果欧元持续走弱，进口价格料获推升，欧元区国家的出口也将受到促进，从而对经济成长与通胀产生提振。不过影响不会立即显现，从上周数据显示欧元区年通胀率初值仅为0.3%便可看出。[nL3S0RV1SU]

如同去年日本的情况，20国集团(G20)决策者长期以来一直要求欧洲加强经济增长，他们在出席国际货币基金组织(IMF)与世界银行华盛顿年会时也很难抱怨汇率竞争性贬值的问题。

IMF将在会议开始前公布最新的全球经济展望报告。

“全球经济正处于转折点上：可能进入‘新的平庸时代’，继续保持低速成长；也有可能以走上改善的道路，通过大胆的政策举措推动经济加速成长，创造就业，形成‘新的前进势头’，”国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德在展望年度会议时表示。

上个月举行的20国集团(G20)会议再一次未能就出台实质性举措达成协议，基本上归因于德国的反对。

**央行会议接踵而至**

目前美联储的政策转向尚未导致金融市场出现更大振荡的一个原因，或许在于市场设想日本央行和欧洲央行最终将增加印钞，从而填补流动性缺口。

日本央行将于周二结束两日政策会议，预计将维持货币政策稳定。该央行10月31日的议息会议将发布长期经济预估，可能会下调对经济的预测。

就欧洲央行而言，尽管欧元区正徘徊在通缩边缘，但由于德国等成员国无法解决理论和政治方面的难题，是否将出台QE政策还远不能确定。

“市场在很大程度上想当然地认为，(欧洲央行)即将通过购买公债实施QE，但我认为在此之前还存在许多、许多的阻碍，”贝莱德欧洲暨全球债券业务主管Scott Thiel对路透表示。该公司管理着价值约1,000亿美元的资产。

未来一周英国央行亦将召开会议。没有人预期该央行会将利率自0.5%的纪录低点上调，因为英国经济虽然强劲成长，但薪资却几乎没有增长。

最新路透调查中分析师的整体意见认为，英国央行首次加息会在明年第一季，应该比美联储略早一些。目前，央行政策委员会九名委员中已经有两位投票支持加息。

预计澳洲央行周二将维持利率在2.5%不变，一如之前的12次会议。在欧洲，波兰预计会降息。

无论什么情况发生，投资者都不得不逐步适应全球货币政策日渐背离的格局。

“主要发达经济体之间的货币政策分化明显，且还在逐步拉大差距，”德拉吉表示。(完)

(编译/审校 李爽/徐文焰/陈宗琦/郑茵/王兴亚)

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