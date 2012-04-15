独家：G20或将向IMF增资4,000亿至5,000亿美元--官员

路透布鲁塞尔4月13日电---20国集团(G20)官员对路透表示,全球前20大经济体将可能同意把国际货币基金组织(IMF)的资源规模增加4,000亿至5,000亿美元,而非IMF最初寻求的扩增6,000亿美元.

这笔增资将使IMF在应对主权债危机方面拥有更大的救助能力.IMF充当各国政府的最後借款人角色.

G20财长下周将在华盛顿会晤,讨论IMF在1月提出的增资要求.

IMF总裁拉加德周四表示,就增资问题达成协议或将需要一段时间,这暗示下周的会议可能并非最终定论.

但她还称,IMF所需的资金或许没有几个月前预计的多,因经济和金融风险已经减弱,其融资需求现在有所减少.

G20官员表示,欧洲央行长期再融资操作满足了欧元区政府第一季再融资需求高峰,因而IMF增资需求减弱.

"我想说,(增资规模)将介於4,000亿至5,000亿美元,很大程度上取决於全球主要经济体及欧洲非欧元区经济体的承诺,"一位G20官员称.

IMF在1月估计将需额外的5,000亿美元供作借贷,另还需1,000亿美元作为储备,以构建一个足够抵御欧元区危机风险的防护罩.

"一直较为明确的一点是,5,000亿至6,000亿美元...过多,不切实际,"第二位G20官员说.

第一位官员表示,中国和日本可能提供额外1,000亿美元.

"但发展中经济体仍强烈认为,德国等富裕国家应在修正欧元区问题上发挥更大作用.不到最後一刻,可能不会达成协议,"第三位官员称.(完)

--编译 王兴亚;审校 丁琦

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