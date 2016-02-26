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国际财经 | 2016年 2月 26日 星期五 17:07 BJT

意大利央行总裁称不应期待G20会议有切实行动

路透上海2月26日 - 意大利央行总裁维斯科(Ignazio Visco)周五表示，不应期待在上海召开的20国集团(G20)财政和央行总裁会议会做出切实行动。

同时担任欧洲央行管理委员会委员的维斯科还在会议间隙向路透表示，G20会议最重要的目的是提高政府刺激经济增长的能力。(完)

(编译 汪红英；审校 蔡美珍)

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