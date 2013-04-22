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国际财经 | 2013年 4月 22日 星期一 09:48 BJT

日本央行：对抗通缩的政策在G20会议上获得理解

路透东京4月22日 - 日本央行总裁黑田东彦周一称，央行采取货币政策以结束通缩，其他国家接受了他在上周G20会议上的解释。

日本财务大臣麻生太郎也称，日本的政策旨在对抗通缩，日圆走软是这些政策的“副产品”。

黑田东彦和麻生太郎在上议院预算委员会作出上述表示。

本周伊始日圆兑美元在四年低位附近承压，此前G20不再指责日本的重新激发通胀政策。(完)

(编译 王丽鑫； 审校 张明钧)

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