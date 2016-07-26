焦点：G20会议尊重中国经济政策 惹恼日本

图为2014年11月拍摄的上海浦东金融区街景。 REUTERS/Aly Song

路透上海/东京7月25日 - 中国在其周末主办的20国集团(G20)财长和央行行长会议上，不但避开了对其经济管理的批评，甚至还因人民币透明度赢得了赞誉，这让那些呼吁中国采取更多改革措施的日本官员大失所望。

这与2月在上海召开的G20财金首脑会议形成了鲜明的对比，当时中国的政策制定者们正因人民币面临再度贬值风险而处于守势。

虽然世界第二大经济体中国增长放缓、人民币兑美元在过去五个月跌至五年半低点，但G20财长和央行行长们似乎更担心来自英国6月公投脱欧的影响。

“我们一直对中国非常礼貌，”一位欧洲官员在成都G20会议上说，并称日本未能继续让其关于中国经济表现的关切继续成为议题。中国经济表现情况对于日本来说，是一个重大风险。

“中国经济增长问题和汇率下跌，在这里不算什么问题。怀有那些忧虑的日本有点落单了，没有人想和他们站在一起，”该官员说。

今年，日本在抑制强势日圆方面就未能获得其他工业化国家的支持。在日本经济不景气且出口下滑之际，日圆兑美元却飙升并触及两年半高点。

“日本依然关切中国经济，我们将呼吁美国和欧洲不要把注意力从中国身上移开，”一位日本官员称，但补充说，日本当局此前就决定在本次会议期间对汇率问题“保持安静”。

自2月G20财长会议以来，人民币兑汤森路透追踪的一篮子货币下跌逾5%。

与此同时，日圆不仅走强而且更加波动，在避险买盘的支持下大涨，即便日本采用负利率以努力摆脱通缩。日本摆脱通缩的努力迄今未见效。

周一出炉的数据显示，日本陷入窘境，6月出口较上年同期下滑7.4%，为连续第九个月下滑。日圆升值削弱了日本的出口引擎，而中国在全球贸易中的比重却不断提高。

在本次G20会议上，日本财务大臣麻生太郎称密切关注人民币贬值的影响，他和美国财长雅各布·卢都认为，中国需要进行结构性改革，且人民币汇率需更加透明。

**正确的方向**

与日本形成鲜明对比的是，长期以来对中国外汇政策多有批评的美国，似乎对中国近来处理人民币问题的态度感到满意。

雅各布·卢对中国当局提高透明度表示赞许，并称人民币一直随着市场因素而动。美国官员甚至指出，中国实际上曾介入防止人民币贬得太快。

G20这次会议正值中美关系的敏感时期。本月稍早，海牙仲裁法庭裁定中国对南海的权利主张没有法律依据。

而最近才获提名将代表共和党角逐美国总统宝座的特朗普曾表示，如果他当选总统，宣布中国为汇率操纵国将是他上任后的首要行动之一。

G20消息人士说，这次会议对中国有关网路安全新监管法规的讨论不多。

消息人士称，对于中国经济受保护部分对外资开放方面的进展也不大；不过最后发表的公报确实对保护主义表达了关切。

然而G20提到了担心工业产能过剩，特别是钢铁业的产能。

中国的许多贸易伙伴指责其对外倾销过剩钢铁，以避免本国钢铁业大规模裁员，而这对其他国家的钢铁业就业造成伤害。

中国出口市场份额图表：

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(完)