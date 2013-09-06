中日首脑在G20峰会期间握手交流

南非议长称会考虑反对党所提对总统祖马举行不信任投票的请求
路透约翰内斯堡4月2日 - 南非议会议长Baleka Mbete周日表示，会考虑反对党派提出的对总统祖马举行不信任投票的请求。
路透俄罗斯圣彼得堡9月5日 - 一名日本官员称，日本首相安倍晋三和中国国家主席习近平周四在G20峰会间隙握手并礼貌交流。
由于钓鱼岛纷争，中日两国关系数月来一直陷入僵局。
两国还在战争历史问题上存在争议。
安倍渴望改善两国关系，并呼吁与中国进行对话，但拒绝就会谈设立前提条件。中国没有表露出对此作出回应的迹象。
安倍与习近平的交谈内容不得而知，但一名日本官员称，会谈是在G20领导人开始主要会议前不久进行的，两人交谈了大约4、5分钟。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
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路透3月31日 - Opinionway的民调显示，法国极右翼民族阵线主席玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)料将在法国总统第一轮选举中赢得24%的选票，下降一个百分点；马克龙料赢得24%的选票，下降一个百分点；菲永料赢得19%的选票，下降一个百分点。