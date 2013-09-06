中日首脑在G20峰会期间握手交流

9月5日在圣彼得堡拍到的出席20国集团会议的中国国家主席习近平。 REUTERS/Sergei Karpukhin

路透俄罗斯圣彼得堡9月5日 - 一名日本官员称，日本首相安倍晋三和中国国家主席习近平周四在G20峰会间隙握手并礼貌交流。

由于钓鱼岛纷争，中日两国关系数月来一直陷入僵局。

两国还在战争历史问题上存在争议。

安倍渴望改善两国关系，并呼吁与中国进行对话，但拒绝就会谈设立前提条件。中国没有表露出对此作出回应的迹象。

安倍与习近平的交谈内容不得而知，但一名日本官员称，会谈是在G20领导人开始主要会议前不久进行的，两人交谈了大约4、5分钟。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。