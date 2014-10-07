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亚洲 | 2014年 10月 7日 星期二 17:06 BJT

亚洲经济：日韩财经官员将在华盛顿会谈，为近两年来首次

路透东京10月7日 - 日本财务省称，财务大臣麻生太郎和韩国企划财政部长官崔炅焕周五将在国际货币基金组织(IMF)华盛顿秋季会议期间会面，这是双方近两年的首次双边会晤。

此时正值两国寻求修复因领土问题而受到损害的关系。

日本财务省周二称，两位官员将交换观点，话题涉及两国经济、全球经济以及区域金融合作等。不过他们不大可能讨论是否延长2月到期的双边货币互换。

两名官员将赴华盛顿参加20国集团(G20)财经官员会议及IMF周末召开的会议。(完) (编译 王丽鑫； 审校 张涛)
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